Nam thanh niên 25 tuổi suýt chết vì nhồi máu cơ tim: 10 năm trước đã làm 1 việc không ai ngờ, bác sĩ bệnh viện E lập tức cảnh báo

Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, người bệnh đã xuất hiện cảm giác nặng ngực nhưng không đi khám vì nghĩ chỉ là triệu chứng thông thường. Đến khoảng 3 giờ trước khi vào viện, người bệnh đột ngột xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi nhiều, khó thở tăng dần và được đưa tới bệnh viện địa phương.

Đau ngực 3 ngày nhưng chủ quan không đi khám

BSCKII Nguyễn Thế Huy (Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E) thông tin, anh mới tiếp nhận 1 nam giới 25 tuổi, có tiền sử hút thuốc lá kéo dài từ năm 15 tuổi. Trước khi nhập viện khoảng 3 ngày, người bệnh đã xuất hiện cảm giác nặng ngực nhưng không đi khám vì nghĩ chỉ là triệu chứng thông thường. Đến khoảng 3 giờ trước khi vào viện, người bệnh đột ngột xuất hiện cơn đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi nhiều, khó thở tăng dần và được đưa tới bệnh viện địa phương.

Sau khi được chẩn đoán nghi ngờ nhồi máu cơ tim cấp, bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.

"Tại thời điểm tiếp nhận, người bệnh vẫn còn đau ngực. Kết quả điện tim và siêu âm tim cho thấy nhiều dấu hiệu gợi ý tình trạng thiếu máu cơ tim cấp tính. Chúng tôi lập tức chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu", BS Nguyễn Thế Huy cho biết.

BSCKII Nguyễn Thế Huy thăm khám cho bệnh nhân.

Kết quả chụp mạch khiến các bác sĩ không khỏi bất ngờ. Người bệnh bị tắc hoàn toàn cấp tính động mạch liên thất trước ngay từ đoạn gần xuất phát, đồng thời có tổn thương tắc mạn tính động mạch vành phải. Đây là tổn thương rất nặng, hiếm gặp ở độ tuổi 25.

Ngay sau đó, ê-kíp can thiệp đã hội chẩn và tiến hành tái thông động mạch vành cấp cứu. Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim, cải thiện nhanh tình trạng đau ngực và ổn định huyết động cho người bệnh.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Nhồi máu cơ tim không còn là bệnh của riêng người cao tuổi

Theo các chuyên gia tim mạch, nhồi máu cơ tim thường gặp ở người trung niên và cao tuổi do quá trình xơ vữa động mạch diễn ra trong nhiều năm. Chính vì vậy, một bệnh nhân mới 25 tuổi đã xuất hiện tổn thương động mạch vành nghiêm trọng là trường hợp đặc biệt đáng chú ý.

BS Nguyễn Thế Huy cho biết, điều đáng lo ngại không chỉ là tuổi đời rất trẻ của người bệnh mà còn là mức độ tổn thương mạch vành nặng nề. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, nguy cơ tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề là rất cao.

Thực tế, những năm gần đây, các cơ sở tim mạch ghi nhận ngày càng nhiều trường hợp nhồi máu cơ tim ở người trẻ tuổi. Độ tuổi mắc bệnh đang có xu hướng giảm dần, trong đó không ít bệnh nhân dưới 40 tuổi.

Quá trình can thiệp diễn ra thuận lợi, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim, cải thiện nhanh tình trạng đau ngực và ổn định huyết động cho người bệnh.

Đến viện muộn có thể phải trả giá bằng tính mạng

Theo các bác sĩ, nhồi máu cơ tim là tình trạng động mạch vành bị tắc nghẽn đột ngột khiến cơ tim không được cung cấp oxy và dưỡng chất.

"Mỗi phút trôi qua đều có thêm tế bào cơ tim bị hoại tử. Thời gian chính là cơ tim", BS Huy nhấn mạnh.

Nếu người bệnh đến muộn hoặc không được cấp cứu kịp thời, nhiều biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như:

- Rối loạn nhịp tim nguy hiểm dẫn tới đột tử.

- Sốc tim do suy giảm chức năng bơm máu của tim.

- Suy tim mạn tính kéo dài.

- Vỡ tim hoặc thủng vách liên thất.

- Huyết khối trong buồng tim gây đột quỵ hoặc tắc mạch ngoại vi.

- Tử vong ngay trong giai đoạn cấp.

Đặc biệt ở người trẻ, tâm lý chủ quan khiến nhiều người bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo ban đầu như đau tức ngực, khó thở, mệt bất thường hoặc hồi hộp kéo dài.

Thuốc lá - "thủ phạm" hàng đầu gây nhồi máu cơ tim ở người trẻ

Qua đánh giá toàn diện, các bác sĩ nhận định thuốc lá là yếu tố nguy cơ nổi bật nhất trong trường hợp này.

Người bệnh đã hút thuốc lá liên tục suốt 10 năm, từ khi mới 15 tuổi. Đây là khoảng thời gian đủ dài để gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch và hình thành huyết khối.

Ngoài thuốc lá, nhiều yếu tố khác đang góp phần làm gia tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ như:

- Thừa cân, béo phì.

- Ít vận động thể lực.

- Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, đồ ăn nhanh.

- Căng thẳng kéo dài.

- Rối loạn lipid máu.

- Tăng huyết áp hoặc đái tháo đường không được phát hiện.

- Thức khuya thường xuyên và lạm dụng đồ uống có chất kích thích.

Các chuyên gia cảnh báo, việc hút thuốc lá điện tử hay thuốc lá nung nóng cũng không phải là giải pháp an toàn cho tim mạch như nhiều người lầm tưởng.

Sau khi điều trị thành công, bệnh nhân đã được tư vấn thay đổi lối sống, sử dụng thuốc đều đặn, tái khám định kỳ và đặc biệt là cai thuốc lá hoàn toàn.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo người dân, đặc biệt là giới trẻ, không nên chủ quan với các triệu chứng đau ngực, khó thở, hồi hộp hoặc giảm khả năng gắng sức.

Việc duy trì lối sống lành mạnh, không hút thuốc lá, tập thể dục thường xuyên, kiểm soát cân nặng và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch từ sớm.

"Tuổi trẻ không phải là tấm khiên bảo vệ trước bệnh tim mạch. Những thói quen tưởng chừng vô hại hôm nay có thể trở thành nguyên nhân dẫn đến cơn nhồi máu cơ tim ngày mai", BS Nguyễn Thế Huy khuyến cáo.