Không cần sàn diễn, HUGO biến mạng xã hội thành sân khấu thời trang cực lớn

#HUGOYourWay là châm ngôn mới của thương hiệu Đức, HUGO với mong muốn dẫn lối người trẻ thể hiện sức sáng tạo, phá cách theo đúng "chất riêng" của mình. Nếu gọi là "HUGO’s Got Talent" cũng không sai, bởi trào lưu này chẳng khác gì một cuộc thi tài năng trên mạng xã hội khởi xướng bởi HUGO. Không chỉ phối đồ hay tạo dáng với trang phục, những ngôi sao mạng xã hội quốc tế dưới đây còn biết thêu thùa, may vá, vẽ tranh, trượt patin và cắt ghép video một cách sáng tạo… Hãy xem họ thể hiện bản thân (Go your way) như thế nào nhé!

Quần áo hàng hiệu? Cứ thoải mái cắt xẻ đi!

Đừng tặng bạn bè quần áo, hãy tặng bạn bè quần áo do bạn tự may lấy – như cách cô nàng Paige Sechrist đã làm với set đồ HUGO

Nghĩ đến các thương hiệu thời trang cao cấp, chúng ta liền nghĩ tới những mix đồ đúng chuẩn lookbook, những khung hình "chuyên nghiệp" mà các fashionista đăng lên tài khoản mạng xã hội. Còn với HUGO, họ sẵn sàng đặt trang phục của mình vào những đôi tay tài năng để tha hồ "dao kéo". Cắt rời thành từng mảnh rồi xé tung, thêu đắp, chắp vá và lắp ghép một set đồ hàng trăm Euro thành một bộ quần áo hoàn toàn mới mang dấu ấn cá nhân của mình – tại sao không nhỉ?

Từ chiếc hoodie này biến thành túi duffle ư? Wandy The Maker làm thế nào mà hay vậy?

Tủ đồ normcore mang nhận diện mới của HUGO hoá ra lại là nguyên liệu sáng tạo tuyệt vời để hội "nghiện thêu thùa" trời Tây thỏa sức "bung lụa", Bộ hoodie trắng và quần joggers được hô biến thành chiếc túi duffle nổi bật với dải hoạ tiết monogram và khoá kéo. Áo phông giản đơn và quần short trở thành bralette và chân váy quyến rũ chỉ sau "vài đường cơ bản". Quần áo hàng hiệu ư? Cứ thoải mái cắt xẻ đi!

Quần áo đã là gì, cô nàng Madeline Ronzoni từ Los Angeles, Mỹ còn biết may cả… thảm. Có tới hơn 255.000 người theo dõi tài khoản Instagram @happy.rugs để xem Madeline làm những chiếc thảm siêu khéo tay, như chiếc thảm HUGO này.

Đã yêu cọ vẽ thì đâu cũng là giấy vẽ

Chỉ cần cây cọ vẽ và vài lọ sơn đỏ, trắng, đen, là những họa sĩ #HUGOYourWay sẵn sàng biến chân ngôn của HUGO thành ngôn ngữ của nghệ thuật. Trang phục bỗng chốc trở thành những tác phẩm độc bản, mang dấu ấn cá nhân độc đáo, thể hiện được cá tính của mỗi người.

Cô nàng nghệ sĩ minh họa Cian Halliwell khi thì vẽ bức chân dung cá tính trên một chiếc áo thun trắng, khi thì trang trí cho chiếc quần shorts jean với họa tiết từ các ký tự của HUGO, thế là có ngay những set đồ không đụng hàng ở bất cứ đâu!

Anh chàng Lars Stenchly đưa HUGO lên khung tranh qua những nét sơn màu đỏ, trắng, đen của thương hiệu, với cảm xúc và nhịp điệu riêng của mình. Đoạn video anh sáng tác "bức tranh HUGO" đã thu hút tới hơn 62.000 lượt xem, con số không hề nhỏ đối với một nghệ sĩ trẻ tuổi.

Dàn trai tài gái sắc A-list cũng phải bắt trend



Tinh thần nổi loạn, phá cách của HUGO Your Way cũng rất nhanh chóng bắt sóng dàn sao MXH chia sẻ cùng tần số. Con số người theo dõi của các bạn trẻ nước ngoài này cộng lại lên đến gần… nửa tỷ người đấy nhé! Từ anh chàng TikToker với gò má quyến rũ chết người Vinnie Hacker cho đến nữ hoàng trang điểm Fabiola Baglieri, các "cô cậu" hot KOL trời Tây luôn biết cách bắt nhịp xu hướng một cách ấn tượng.

"Công chúa Cherry" @cherrychyy và Fabiola chỉ cần 5 phút để lên đồ xuống phố với trang phục denim và đồ thun trắng, cộng thêm phụ kiện mũ năng động.

TikToker Vinnie Hacker chẳng khác nào một ngôi sao ca nhạc thực thụ trong trang phục tông đen của HUGO.

Đừng quan tâm có thành công hay không, hãy luôn có lối đi riêng!

Dù làm gì đi nữa, hãy làm điều đó theo cách riêng của mình. Đó cũng là thông điệp từ thương hiệu mang phần hồn trẻ trung của nước Đức, HUGO khi gửi gắm ý nghĩa "đi trên con đường riêng" qua cách chơi chữ #HUGOYourWay. Bản thân HUGO cũng đã chọn cho mình lối đi riêng khi từ lâu đã rời xa runway và biến chính các nền tảng mạng xã hội trở thành sân khấu lớn nhất cho những BST cao cấp mang nhãn đỏ nổi bật.

Ngay trong tháng Tám này, âm hưởng HUGO Your Way sẽ lan tỏa tới Việt Nam qua sự kiện trải nghiệm cùng tên trong hai ngày 27-28/08 tại Saigon Outcast từ 10:00 - 22:00. Với sự tham gia của nhóm nhạc Chillies và các nghệ sĩ nhóm Horizon, DJ King Lady, nhóm nhạc các bạn sinh viên trẻ, HUGO hứa hẹn khuấy động không khí cuối tuần tại TP.HCM bằng chính cảm hứng từ văn hoá đường phố Việt Nam.

Tìm hiểu thêm về sự kiện: https://tamsonvn.com/hugoxvietnam

