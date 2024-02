Khởi tố thêm 47 đối tượng trong đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỉ đồng

Ngày 3-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố 47 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi "cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đây là 47 bị can nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỉ đồng đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá vào giữa năm 2023.

Trước đó, tháng 7-2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức online lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.

Qua đó, cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"; "Cưỡng đoạt tài sản"; "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; "Rửa tiền".

Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỉ đồng; tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỉ đồng.



Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng rồi luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích "rửa tiền", chuyển tiền trái phép qua biên giới.

Cùng với đó, các đối tượng sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", cắt ghép hình ảnh thành ảnh "nóng", ảnh bài vị bàn thờ để ép người vay phải trả tiền...