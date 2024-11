Vụ máy cày cán 2 người tử vong: "Con nói chiều đi làm về sẽ có tiền mua thuốc cho mẹ"

Nỗi đau người ở lại

Sáng 7/11, Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ tai nạn hy hữu khiến 2 người tử vong khi đang trú mưa dưới gầm xe máy cày.

Vụ tai nạn đã xảy ra hai ngày nay nhưng nỗi đau với gia đình các nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn. Tại thôn 7 (xã Cư M’lan, huyện Ea Súp), không khí tang thương bao trùm lên ngôi nhà nhỏ của gia đình anh N.V.K. (28 tuổi) – nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. Tiếng khóc thương não lòng của người thân khiến ai cũng xót xa.

Người thân trong gia đình chưa hết bàng hoàng trước cái chết của anh N.V.K.

Ngồi lặng đi trong góc bếp lụp xụp, bà Nguyễn Thị Điểm (70 tuổi, mẹ của anh K.) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại giây phút nhận hung tin.

Bà Điểm kể: "Sáng 5/11, sau khi lo đồ ăn sáng cho bố mẹ, K. chạy đi ăn sáng rồi đi làm thuê như thường lệ. Trước khi đi, K. dặn tôi ở nhà nấu cơm để trưa cháu về ăn rồi chiều đi làm tiếp. Không chỉ vậy, K. còn nói chiều đi làm về có tiền sẽ đi mua thuốc bổ, thuốc đau đầu, cao huyết áp cho mẹ. Thế nhưng, chờ đến hơn 11 giờ trưa, tôi vẫn không thấy con trai về nên vợ chồng tôi ăn cơm trước. Đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, trong lúc trời đang đổ mưa, người dân địa phương bất ngờ cho gia đình tôi hay, K. đã tử vong do gặp nạn".

Cảm giác như trời đất sụp đổ dưới chân mình, bà Điểm chết lặng đi, không dám tin vào sự thật. "Sau khi hay tin, chồng tôi bật khóc không thành tiếng. Còn tôi chỉ biết dùng tay đấm liên tục vào lồng ngực của mình. Kể từ lúc K. mất đi, tôi chỉ muốn đi theo con mình, chứ không thiết sống nữa" – bà Điểm nói trong nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Điểm đau đớn khi nhớ lại giây phút nhận được hung tin xảy ra với con trai.

Chứng kiến cái chết đau đớn của anh K., ông Nguyễn Văn Hương (SN 1967, trú tại xã Cư M’lan, là chú ruột của anh K.) không thể nào kìm nén được nỗi xót xa. Ông nhớ lại: "Sau khi nhận được tin báo, tôi cố giữ bình tĩnh chạy vào hiện trường. Khi đến nơi, tôi thấy cháu mình gục đầu vào bánh xe máy cày, nhưng không còn hơi thở nữa".

Cảnh tượng trước mắt khiến ông không cầm được nước mắt. "Đau xót lắm, không ai dám tin vụ việc đau lòng như vậy lại xảy ra. Tại hiện trường, những người đi làm thuê cùng K. cho ông biết, nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm do sét đánh, dẫn đến xe máy cày bị chập điện và tự nổ máy. Hậu quả là K. và một người phụ nữ trú tại xã Ea Bung đã tử vong thương tâm" – ông Hương nghẹn lời.

Hiện trường xảy ra vụ việc hai người bị xe máy cày cán tử vong.

Sự ra đi của anh K. không chỉ để lại nỗi đau quá lớn mà còn cướp đi trụ cột duy nhất trong gia đình. Bà Điểm chia sẻ: "Vợ chồng tôi chỉ có hai người con. Cháu K. là con thứ hai và là con trai duy nhất trong gia đình".

Bà Điểm tâm sự, năm 2006, gia đình bà rời quê hương tỉnh Nghệ An vào xã Cư M’lan lập nghiệp. Do hoàn cảnh khó khăn, gia đình bà được người thân cho vài mét đất để dựng nhà gỗ ở tạm, quanh năm đi làm thuê cuốc mướn. Thế nhưng, công việc không ổn định, thu nhập lúc có lúc không, nên cuộc sống gia đình bị cái nghèo đeo bám quanh năm.

"Con gái lớn đã lấy chồng ở Nghệ An nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn. Cách đây 3 năm, chồng tôi bị tai biến, mất sức lao động hoàn toàn. Mọi sinh hoạt cá nhân đều phụ thuộc vào người thân. Còn tôi cũng mang trên mình nhiều bệnh tật, nên không thể làm gì nặng nhọc. Nhiều năm qua, mọi nguồn thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào việc làm thuê của K. Hằng ngày, sau khi thức dậy, K. đều tự tay thay đồ cho bố, lo đồ ăn sáng cho bố mẹ rồi mới đi làm. Chiều về, K. lại tất bật tắm rửa cho bố, lau dọn nhà cửa sạch sẽ trước khi nghỉ ngơi ăn cơm. Mọi công việc trong gia đình đều do cháu gánh vác. Giờ đây, vợ chồng tôi không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau này", bà Điểm cho hay.

Xử lý các phương tiện không đủ điều kiện lưu thông

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Thế Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Cư M’lan, cho biết, vụ việc nói trên xảy ra ngoài ý muốn. Gia đình anh K. thuộc hộ nghèo tại địa phương. Mấy năm trước, gia đình anh K. được nhà nước hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 6/11, chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ cho gia đình 1 triệu đồng. Đồng thời, lãnh đạo xã cũng chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ xã làm tờ trình đề nghị cho Hội Chữ thập đỏ huyện xem xét hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Chính quyền địa phương xã Cư M’lan cũng đã liên hệ với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện để có hướng hỗ trợ theo quy định nhưng phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công để xác định nguyên nhân vụ việc có phải là tai nạn lao động hay không.

Ông Nguyễn Văn Khương (bố của anh K.) khóc nghẹn trước sự ra đi của con trai.

Được biết, Công an huyện Ea Súp cũng đã huy động cán bộ, chiến sĩ và các mạnh thường quân đóng góp, hỗ trợ 34 triệu đồng cho gia đình 2 nạn nhân nhằm động viên, chia sẻ đau thương cùng gia đình.

Cũng theo thông tin từ Phó Chủ tịch UBND xã Cư M’lan, ông Hồ Văn Định (40 tuổi, trú tại thôn 7, xã Cư Mlan) – người bị công an tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra vụ tai nạn khiến anh K. và một nạn nhân khác tử vong là chủ một trạm cân trên địa bàn. Khoảng 3-4 năm nay, ông Định thu mua củ mì của người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND xã Cư M’lan còn cho hay, cách đây khoảng 3-4 năm, trên địa bàn xã cũng đã xảy ra một vụ việc tương tự. Theo đó, trong lúc đi bốc củ mì, một người dân tại thôn 7 trong lúc trú nắng dưới gầm xe máy cày và bị cán tử vong thương tâm.

Nhiều năm nay, ông Nguyễn Văn Khương bị tai biến nên mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người thân.

Ông Nguyễn Thế Huy thông tin: "Thời gian qua, Ban An toàn giao thông của xã đã tổ chức tuyên truyền cho người dân các quy định về giao thông, cũng như quy định về các phương tiện khi tham gia giao thông. Hằng năm, xã đều tổ chức ra quân tháng an toàn giao thông trên địa bàn, đồng thời tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao ý thức cho người dân nhằm đảm bảo công tác tuân thủ giao thông theo pháp luật trong quá trình thu hoạch nông sản...".

Không chỉ vậy, Công an xã cũng ra quân rà soát, xử lý các xe máy cày, xe ba gác không đủ điều kiện lưu thông. Trước khi xảy ra vụ tai nạn vào chiều 5/11 khiến anh K. và một người khác tử vong, Công an xã đã bắt rất nhiều phương tiện không đảm bảo về an toàn, điều kiện lưu hành.

Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng khuyến cáo, người dân khi đi thu hoạch nông sản không nên trú mưa, trú nắng dưới gầm xe máy cày để tránh rủi ro có thể xảy ra.