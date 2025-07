Vụ kiện đòi con của ca sĩ J-97 tiếp tục căng thẳng

Mới đây, TAND khu vực 2 (TP HCM) đã tiếp nhận hồ sơ vụ kiện tranh chấp về xác định cha cho con giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ J-97) và bị đơn bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An).



Trước đó, vụ kiện được TAND TP Thuận An (tỉnh Bình Dương cũ, nay là TAND khu vực 16) thụ lý theo đơn kiện từ phía ông Phương Tuấn (tháng 5-2025). Tuy nhiên, qua xác minh, tòa xác định bà Thiên An không cư trú, tạm trú và sinh sống tại địa chỉ mà ông Tuấn cung cấp.

Ca sĩ Trịnh Trần Phương Tuấn (J-97)

Ngày 9-6, bà Thiên An gửi đơn yêu cầu đình chỉ vụ án do không thuộc thẩm quyền của tòa án nơi thụ lý. Sau khi xác minh, cơ quan công an xác nhận bà hiện sinh sống tại phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (cũ). Do đó, TAND TP Thuận An đã chuyển hồ sơ cho TAND khu vực 2 giải quyết theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, ông Tuấn yêu cầu xác định cháu T.N.Y.Đ là con mình và đề nghị tòa công nhận quyền làm cha.

Hiểu thế nào về khởi kiện xác định quan hệ cha con?

Trước đó, trao đổi với Báo Người Lao Động, luật sư Lê Trung Phát (Giám đốc Hãng Luật Lê Trung Phát, TP HCM) cho biết tại Điều 28 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, tòa án có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp về hôn nhân và gia đình, bao gồm cả tranh chấp liên quan đến việc xác định cha, mẹ cho con hoặc con cho cha, mẹ.

Điều này có nghĩa, nếu một đứa trẻ không có tên người cha trong giấy khai sinh, thường do cha mẹ chưa đăng ký kết hôn hoặc vì lý do cá nhân nào đó, thì người cha muốn được pháp luật công nhận mình là cha ruột của đứa trẻ cần nộp đơn lên tòa án để yêu cầu xác định quan hệ cha con. Đây là thủ tục bắt buộc để từ đó các quyền và nghĩa vụ pháp lý giữa cha và con được thiết lập.

Đáng chú ý, pháp luật không giới hạn độ tuổi của người con trong việc xác định quan hệ huyết thống này. Dù người con còn nhỏ hay đã lớn, miễn là giấy khai sinh chưa ghi tên cha thì người cha có quyền thực hiện thủ tục xác nhận cha cho con thông qua toà án.

Khi tòa án ra phán quyết xác định quan hệ cha con, thì các quyền và nghĩa vụ pháp lý sẽ phát sinh, bao gồm nghĩa vụ nuôi dưỡng, quyền thừa kế, quyền thay đổi họ tên và các quyền nhân thân khác theo Luật Hôn nhân và Gia đình, Bộ luật Dân sự.