Khởi tố thêm 12 đối tượng trong vụ tiền ảo Heliwin

Một đối tượng bị khởi tố làm việc với cơ quan cảnh sát điều tra. (Ảnh: CAND)

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đấu tranh triệt phá đường dây hoạt động “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” qua hình thức huy động đầu tư tài chính vào đồng tiền điện tử ảo Heliwin với quy mô lớn, phạm vi hoạt động trên địa bàn cả nước.

Qua công tác điều tra xác minh, lực lượng công an xác định, các đối tượng đã tổ chức giao dịch trái phép với số tiền lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kịp thời phong tỏa các tài khoản và tài sản, tổng trị giá trên 400 tỷ đồng.

Ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố đối với 13 bị can trong chuyên án này.

Đến ngày 29/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can đối với 12 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng. (Ảnh: CAND)

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố 25 bị can. Trong đó, đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây là Nguyễn Đắc Hưng (SN 1987, trú phường An Hội Đông, TP Hồ Chí Minh) bị khởi tố về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 290 Bộ luật hình sự.

Qua công tác điều tra, xác minh xác định từ tháng 9/2023, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo lập đồng Heliwin - đây không phải là đồng tiền chính thống được quốc tế công nhận.

Đối tượng mạo danh đồng tiền ảo Heli của Đức xây dựng các website, app về tiền ảo để lừa các nhà đầu tư bằng mô hình biến tướng lấy tiền của người sau trả tiền cho người trước hoặc mua bán tiền ảo nội bộ; đến một thời điểm nhất định sẽ đánh sập website, app để chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Với các thủ đoạn trên, Nguyễn Đắc Hưng đã tạo ra hệ sinh thái với số lượng người tham gia khoảng 39.682 khách hàng; đầu tư với số tiền giao dịch khoảng 10.000 tỷ đồng, số tiền các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 780 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra mở rộng và tiếp nhận các thông tin liên quan đến vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác, không tham gia vào các hoạt động kinh doanh đa cấp trá hình dưới mọi hình thức; đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số, tiền ảo”, “lợi nhuận khủng” để các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản.