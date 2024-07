Khởi tố tài xế xe tải "hổ vồ" dương tính ma túy, gây tai nạn liên hoàn khiến 4 mẹ con tử vong ở Hà Nội

Ngày 17/7, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam lái xe Đàm Văn Lương (SN 1986, trú tại Cách Linh, Quảng Hoà, Cao Bằng) để điều tra, xử lý về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Lái xe Đàm Văn Lương (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Trước đó, khoảng 11h00' ngày 16/7, tại ngã tư giao cắt giữa đường ĐH05 và đường Ba Chàng, thuộc xã Dương Liễu (huyện Hoài Đức) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải BKS 88H-288.49 do Đàm Văn Lương điều khiển với xe ô tô tải BKS 29C-597.75.

Sau đó, xe ô tô tải BKS 29C- 597.75 văng vào xe mô tô do chị H. (SN 1992; trú tại Cát Quế, Hoài Đức, Hà Nội) điều khiển, chở theo 03 người con (01 con gái SN 2011, 01 con gái SN 2014 và 01 con trai SN 2016) và ép xe mô tô cùng 04 người trên xe vào thành cầu, ngay vị trí ngã tư.

Hậu quả, 4 mẹ con chị H t.ử v.ong tại chỗ; lái xe tải BKS 29C-597.75 bị thương, được đưa đi cấp cứu (hiện sức khỏe ổn định).

Sau khi xảy ra tai nạn, Đàm Văn Lương rời khỏi hiện trường. Đến 23h45’ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện và đưa Đàm Văn Lương về Công an huyện Hoài Đức làm việc, khi đối tượng đang lẩn trốn tại 01 nhà nghỉ, trên địa bàn xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức).

Qua xét nghiệm, Đàm Văn Lương dương tính với ma túy.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hoài Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", khởi tố bị can và tạm giam đối với Đàm Văn Lương.

Hiện, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Hoài Đức khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

