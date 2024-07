Vụ 4 mẹ con tử vong sau tai nạn liên hoàn ở Hà Nội: Xe tải "hổ vồ" chở quá tải, tài xế dương tính ma túy

Ngày 17/7, liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Hoài Đức (Hà Nội) khiến 4 mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, nguồn tin của PV cho biết: Tài xế điều khiển xe tải BKS 88C-288.49 là Đoàn Văn Lương (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng). Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, điều tra giải quyết tai nạn, cơ quan chức năng xác định xe tải "hổ vồ" BKS 88C-288.49 chở quá tải 74%, tài xế dương tính với ma túy.

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn (Ảnh Vân Đức)

Trước đó, khoảng gần 11h trưa ngày 16/7, Công an huyện Hoài Đức nhận được tin báo vụ tai nạn xảy ra tại ngã tư giao cắt tuyến đường DH05 với tuyến đường Ba Chàng thuộc địa bàn xã Dương Liễu (Hoài Đức), giữa 2 xe ô tô và 1 xe máy. Hậu quả khiến 4 người trên xe máy tử vong.

Theo điều tra ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe ben mang BKS: BKS 88C-288.49 chở đất, đá, cát sỏi khi vừa qua ngã tư thì đâm vào xe BKS: 29C-597xx . Sau đó xe 29C -597xx văng vào xe máy do chị L.T.H sinh năm 1992 điều khiển chở theo 3 người con là cháu N.T.K.O sinh năm 2011, cháu N.T.T.M sinh năm 2013, cháu N.T.S sinh năm 2015, trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội.

Vụ va chạm khiến chiếc xe máy và 4 mẹ con trên xe máy bị xe tải 29C- 597xx ép vào thành cầu ngay sau ngã tư. Hậu quả 4 mẹ con tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải bị thương hiện cấp cứu tại Bệnh viện huyện Đan Phượng. Còn tài xế BKS 88C-288.49 là Đoàn Văn Lương (SN 1986, trú tại huyện Quảng Hoà, tỉnh Cao Bằng) bỏ trốn khỏi hiện trường sau đó được làm rõ.

Cảnh sát xác định xe tải chở quá tải, tài xế dương tính ma túy (Ảnh khám nghiệm hiện trường)

Ngay sau khi nhận tin vụ tai nạn, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Hoài Đức, các phòng, ban huyện, UBND xã Dương Liễu trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo và tổ chức cứu hộ, cứu nạn; phối hợp với các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Chỉ đạo Công an huyện, UBND xã Dương Liễu và các đơn vị liên quan tiếp tục bảo vệ hiện trường, phối hợp các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Tổ chức và chỉ đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể huyện và xã Dương Liễu, xã Cát Quế tổ chức thăm hỏi, động viện, hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ cho các nạn nhân. Huyện hỗ trợ mỗi nạn nhân 25 triệu đồng; xã Cát Quế hỗ trợ mỗi nạn nhân 10 triệu đồng; xã Dương Liễu hỗ trợ mỗi nạn nhân 5 triệu đồng và tổ chức giải quyết hỗ trợ theo chính sách xã hội.

Cũng trong chiều qua, Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia do ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch Chuyên trách đã trực tiếp tới hiện trường vụ tai nạn giao thông, làm việc với các cơ quan chức năng của Ban An toàn giao thông Hà Nội và địa phương, thăm hỏi hỗ trợ các gia đình nạn nhân vụ tai nạn giao thông (mức hỗ trợ 5 triệu/một người tử vong).

Đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã đề nghị cơ quan chức năng của địa phương: Khẩn trương điều tra và xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trực tiếp có liên quan tới vụ tai nạn giao thông theo quy định pháp luật; tổ chức họp phân tích đánh giá nguyên nhân và xử lý trách nhiệm của các cá nhân tổ chức gián tiếp có liên quan theo đúng yêu cầu của Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 19/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sớm bình phục và ổn định cuộc sống. Các cơ quan chức năng rà soát và khẩn trương áp dụng các giải pháp tuyên truyền, kết hợp tổ chức giao thông phù hợp điều kiện giao thông hỗn hợp nhiều giao cắt và cầu trên địa bàn khu vực, xử lý nghiêm các vi phạm.