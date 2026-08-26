Khởi tố nguyên chủ tịch, phó chủ tịch xã và công chức địa chính Đỗ Thị Hiền

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ngày 26/8/2026 cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can là nguyên cán bộ xã Trung Hà, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý đất đai liên quan đến việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không đúng thẩm quyền.

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện dấu hiệu vi phạm trong công tác quản lý, cho thuê đất bãi bồi ven sông tại xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây.

Bị can Trần Văn Trò - Ảnh: Công an Phú Thọ

Trước đó, ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 cá nhân về tội “Vi phạm quy định về quản lý đất đai”, quy định tại điểm a, khoản 3, Điều 229 Bộ luật Hình sự.Các bị can gồm: Trần Văn Trò, nguyên Chủ tịch UBND xã Trung Hà; Sái Văn Thường, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Trung Hà và Đỗ Thị Hiền, nguyên công chức địa chính xã Trung Hà.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã Trung Hà, từ tháng 11/2018 đến tháng 4/2024, Trần Văn Trò là người có trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn.

Mặc dù nhận thức rõ việc cho thuê đất bãi bồi ven sông không thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, Trần Văn Trò vẫn chỉ đạo Sái Văn Thường cùng cán bộ, nhân viên cấp dưới tổ chức cho 8 hộ dân thuê đất bãi bồi ven sông tại khu vực thôn 1 và thôn 2, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nay thuộc thôn Trung Hà 2, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ.

Bị can Sái Văn Thường - Ảnh: Công an Phú Thọ

Trong quá trình thực hiện việc cho thuê đất, Trần Văn Trò không chỉ đạo cán bộ chuyên môn đo đạc, xác định diện tích thực tế để bàn giao tại thực địa. Điều này dẫn đến diện tích đất các hộ dân thực tế sử dụng lớn hơn nhiều so với diện tích được ghi trong hợp đồng thuê đất.

Theo tài liệu điều tra bước đầu, tổng diện tích 8 hộ dân thực tế sử dụng là 264.844,87 m², trong khi tổng diện tích ghi trong các hợp đồng thuê đất chỉ 36.200 m², chênh lệch hơn 228.000 m².

Bị can Đỗ Thị Hiền - Ảnh: Công an Phú Thọ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân có liên quan; đồng thời xác định đầy đủ tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nhằm làm rõ những vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, góp phần bảo đảm việc quản lý, sử dụng đất đúng quy định pháp luật.