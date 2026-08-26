Đồng loạt kiểm tra, phát hiện vi phạm tại các hộ kinh doanh: 44 trường hợp bị xử phạt tổng cộng 317.250.000 đồng

Thực hiện chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh, từ ngày 5-14/8, 11 Đội QLTT trực thuộc đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát các tổ chức, cá nhân kinh doanh xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng, linh kiện trên địa bàn.

Qua kiểm tra, lực lượng QLTT phát hiện nhiều hành vi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; kinh doanh hàng nhập lậu; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu và tem, nhãn, vật phẩm mang nhãn hiệu giả mạo.

Kết quả, lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra và xử lý 44 vụ vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 317,25 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 515,279 triệu đồng. Tổng số tiền xử phạt và trị giá hàng hóa vi phạm đạt 832,529 triệu đồng, với 22.263 sản phẩm vi phạm.

Các mặt hàng vi phạm khá đa dạng, gồm xe đạp thể thao, xe đạp người lớn, xe đạp trẻ em cùng nhiều loại phụ tùng, linh kiện như tay nắm, má phanh, giỏ xe, vòng bi, xích, nan hoa, chân chống và đèn LED.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tem xe máy, ổ khóa xe máy mang nhãn hiệu YAMAHA, HONDA; chân xe máy mang nhãn hiệu AIRBLADE và một số hàng hóa khác có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.

Đội QLTT số 10, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tại một cơ sở kinh doanh xe đạp, xe đạp điện

Trong đó, Đội QLTT số 2 kiểm tra, xử lý 4 vụ, xử phạt 64 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 101 triệu đồng. Đội QLTT số 7 xử lý 4 vụ, phạt 59,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 101,6 triệu đồng. Đội QLTT số 3 xử lý 3 vụ, phạt 42,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 55,7 triệu đồng. Đội QLTT số 1 cũng xử lý 5 vụ kinh doanh xe đạp, xe đạp điện và phụ tùng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tổng tiền phạt 37,5 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm 87,05 triệu đồng.

Việc xử lý toàn bộ 44/44 vụ vi phạm trong đợt cao điểm cho thấy lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng có nguy cơ vi phạm trên thị trường. Số lượng hàng hóa vi phạm lớn và chủng loại đa dạng cũng cho thấy yêu cầu tiếp tục chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Thời gian tới, Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT tăng cường kiểm tra đối với những nhóm hàng có nguy cơ cao, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và duy trì môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.

Theo Trang thông tin Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh