Công an kiểm tra một phòng bếp lúc 22 giờ 50 phút: 10 người bị khởi tố

Ngày 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra xử lý về tội "Đánh bạc" dưới hình thức đánh liêng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1972; Nguyễn Văn Giáp, sinh năm 1978; (3) Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1981; Hà Bá Khoát, sinh năm 1969; Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1966; Nguyễn Văn Lan, sinh năm 1976; Giáp Văn Tuyến, sinh năm 1968; Hà Minh Thành, sinh năm 1977, cùng trú tại tổ dân phố Tiến Thịnh, phường Đa Mai; Vũ Văn Chính, sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Phúc Thượng, phường Đa Mai và Hoàng Trọng Trung, sinh năm 1978, trú tại phường Bắc Giang.

Các đối tượng tại cơ quan Công an (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Quá trình điều tra trước đó, Vào hồi 22 giờ 50 ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Công an phường Đa Mai, kiểm tra phát hiện bắt quả tang 10 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh liêng được thua bằng tiền tại phòng bếp nhà Nguyễn Thanh Bình, sinh năm 1972, trú tại tổ dân phố Tiến Thịnh, phường Đa Mai.

Vật chứng thu giữ: số tiền 28.080.000 đồng; 02 chiếu cói; 02 bộ bài tú lơ khơ gồm 52 quân bài.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.