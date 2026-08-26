Vietnam Airlines thắng giải thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất do hành khách bình chọn

Vietnam Airlines vừa được vinh danh tại Giải thưởng do hành khách bình chọn - Flyer's Choice Awards 2026, với hai hạng mục gồm: Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất (Airline with the Best Livery) và top 2 Các hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á (Preferred Airlines in Central and South East Asia).

Thiết kế Bông Sen Vàng trên nền sơn xanh của Vietnam Airlines được hành khách bình chọn là "Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất" tại Flyer's Choice Awards 2026

Flyer's Choice Awards 2026 tôn vinh các hãng hàng không mang đến trải nghiệm nổi bật trên nhiều hạng mục, dựa hoàn toàn trên đánh giá và phản hồi của hành khách. Kết quả giải thưởng phản ánh trực tiếp mức độ tin tưởng và sự lựa chọn của khách hàng đối với các hãng hàng không.

Vietnam Airlines đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn để đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu tại hạng mục "Hãng hàng không có thiết kế sơn tàu bay đẹp nhất". Thiết kế Bông Sen Vàng trên nền sơn xanh được Vietnam Airlines ra mắt lần đầu vào năm 2002 trên dòng máy bay Boeing 777, từ đó trở thành một trong những dấu ấn nhận diện đặc trưng của Hãng. Đến năm 2015, trên nền tảng thiết kế này, Vietnam Airlines tiếp tục làm mới livery với bảng màu tươi sáng, hiện đại hơn, đồng thời giữ lại hình ảnh Bông Sen Vàng - biểu tượng gắn liền với thương hiệu. Phiên bản livery này được Hãng duy trì và sử dụng cho đến nay.

Đồng thời, Vietnam Airlines cũng vào Top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất khu vực Trung Á và Đông Nam Á, cho thấy mức độ yêu thích và tin tưởng của hành khách đối với thương hiệu tại một trong những thị trường hàng không năng động và cạnh tranh cao.

Với mạng đường bay rộng khắp và tần suất khai thác cao tại Đông Nam Á, Vietnam Airlines đang củng cố vị thế và mức độ gắn kết với hành khách trong khu vực. Thực tế, 30% tổng lượng khách quốc tế của Hãng đến từ thị trường Đông Nam Á, trong khi mạng bay giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực được duy trì ở mức trên 180 chuyến mỗi tuần. Những kết quả này góp phần lý giải sức hút của Vietnam Airlines tại thị trường khu vực, đồng thời tạo nền tảng để Hãng được hành khách bình chọn vào Top 2 các Hãng hàng không được yêu thích nhất tại khu vực Trung Á và Đông Nam Á.

Vietnam Airlines được hành khách bình chọn vào Top 2 hãng hàng không được yêu thích nhất khu vực Trung Á và Đông Nam Á

Ông Đặng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Hai giải thưởng tại Flyer's Choice Awards 2026 là sự ghi nhận ý nghĩa đối với Vietnam Airlines trong hành trình xây dựng thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ. Kết quả này cho thấy hình ảnh, thiết kế thương hiệu và những trải nghiệm mà Hãng mang đến đang nhận được sự yêu mến, tin tưởng của hành khách trong nước và quốc tế. Đây cũng là động lực để Vietnam Airlines tiếp tục lắng nghe ý kiến khách hàng, không ngừng nâng cao và hoàn thiện chất lượng dịch vụ trên mỗi hành trình và đưa những giá trị văn hóa Việt Nam tiếp tục được lan tỏa ra thế giới".

Hai giải thưởng tại Flyer's Choice Awards 2026 tiếp tục nối dài những ghi nhận quốc tế dành cho Vietnam Airlines trong năm 2026. AirlineRatings đưa Hãng vào Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất và Top 25 hãng hàng không truyền thống tốt nhất thế giới; Cirium xếp Vietnam Airlines trong Top 10 hãng hàng không đúng giờ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Brand Finance đưa Hãng vào Top 10 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam và Top 50 thương hiệu hàng không có giá trị nhất thế giới. Vietnam Airlines cũng được trao Huân chương Lao động hạng Ba và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời được Viet Research vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp ESG Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp ESG ngành Logistics.

Những thành tích được ghi nhận trong năm 2026 cho thấy nỗ lực của Vietnam Airlines trong nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh và giá trị thương hiệu. Trên nền tảng đó, Hãng tiếp tục mở rộng mạng bay, hoàn thiện trải nghiệm khách hàng và phát huy vai trò Hãng hàng không Quốc gia trong kết nối Việt Nam với thế giới, góp phần quảng bá hình ảnh và văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.