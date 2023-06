Khởi tố nam thanh niên xịt hơi cay vào mắt chủ quán để cướp 5 chỉ vàng

Ngày 17/6, theo thông tin của Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an TP Bắc Ninh ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Hoạt (27 tuổi, ở xã Cẩm Đông, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) về tội "Cướp tài sản".

Theo tài liệu điều tra, khoảng 14h ngày 10/6, Hoạt điều khiển xe mô tô che BKS đến cửa hàng vàng Ngọc Thơm (ở khu Đông Dương, phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh) giả vờ hỏi mua vàng.

Khi thấy chủ quán sơ hở, tên này dùng bình xịt hơi cay xịt trực tiếp vào mắt chủ quán, cướp đi 5 chỉ vàng rồi lên xe tẩu thoát.

Nguyễn Thế Hoạt tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Sau khi cướp được số vàng trên, Hoạt mang đến một cửa hàng vàng trên địa bàn huyện Thuận Thành bán được hơn 27 triệu đồng rồi lái xe quay lại phòng trọ ở phường Vân Dương, TP Bắc Ninh.

Nhận tin báo, Công an TP Bắc Ninh nhanh chóng huy động lực lượng tập trung điều tra làm rõ và bắt giữ Hoạt khi đang lẩn trốn tại huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Tại cơ quan công an, Hoạt khai nhận đã dùng số tiền bán vàng đánh bạc trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Vụ án đang được điều tra làm rõ.