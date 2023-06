Thông tin mới vụ táo tợn nổ súng bắn người tri hô trong vụ cướp tiệm vàng

Sáng 12-6, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho hay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã quyết định khởi tố bị can đối với Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989), đều trú tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, cùng về tội giết người, cướp tài sản.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7-6, khi ông Nguyễn Đăng N. (SN 1977, trú tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình thì đột nhiên có 2 đối tượng nam giới đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter xông vào tiệm vàng.

Một đối tượng chĩa súng về phía ông N. để đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Không sợ hãi, ông N. liền hô hoán lớn, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng.

Thấy vậy, đối tượng cầm súng đã bắn về phía ông N., làm ông bị trúng 2 viên đạn, trong đó, 1 viên vào dưới ngực trái, 1 viên vào đùi trái.

Ngay sau khi nổ súng xong, 2 tên cướp tiệm vàng bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

Quá trình điều tra, đến sáng ngày 8-6, được sự phối hợp của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương có liên quan và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp lúc đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng là Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 súng colt quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ cướp tiệm vàng.

Đối tượng Nguyễn Văn Doanh.

Đối tượng Lương Văn Đạt.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài, trả nợ, cả 2 đã bàn bạc đi cướp tiệm vàng.

Đạt và Doanh đã lên kế hoạch cụ thể, chuẩn bị công cụ, phương tiện, như: Súng, búa, khẩu trang, mũ, áo chống nắng… để thực hiện vụ cướp.

Theo hồ sơ của Công an huyện Tiên Lãng, Lương Văn Đạt từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Doanh từng đi cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 thuộc thôn Giang Khẩu, xã Đại Thắng (Tiên Lãng, TP Hải Phòng).