Chùm ảnh: Những nụ cười rạng rỡ của thầy và trò tại trường Tiểu học Xuân Vân

Tiệm Tạp Hóa Ngược Xuôi 2024 được thực hiện bởi nhóm dự án WeDo x Here We Go và nhãn hàng đồng hành Lifebuoy. Theo đó, hơn 2000 bộ văn phòng phẩm, sữa tắm, nước rửa tay sát khuẩn,… đã được trao tận tay cho gần 600 học sinh, thầy cô giáo của trường Tiểu học Xuân Vân.