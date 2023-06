Kẻ cướp xe máy thay đổi kiểu tóc để tránh công an

Ngày 10/6, Công an quận Gò Vấp (TPHCM) khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Huy (38 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nghi phạm Nguyễn Đức Huy

Theo điều tra ban đầu, chiều 1/6, chị L (42 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) chạy xe máy Yamaha Grande theo dọc bờ kênh Tham Lương - Bến Cát (phường 14, quận Gò Vấp) thì bị nam thanh niên nhảy từ gốc cây ven đường ra xô ngã, lấy chiếc xe máy.

Từ tin báo của nạn nhân, Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, thu thập dữ liệu và xác định Huy là nghi can.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, trưa 2/6, các trinh sát ập vào khống chế khi Huy đang đi xe ôm trên đường Nguyễn Oanh.

Huy (áo hồng) bị khống chế khi đi xe ôm

Tại cơ quan công an, Huy thừa nhận hành vi phạm tội và khai sau khi cướp xe máy của chị L, nghi phạm lấy tiền mặt trong cốp ra đi mua nón bảo hiểm, áo thun, quần đùi và thay đổi kiểu tóc để tránh bị phát hiện.

Qua xác minh, Huy không có tiền án tiền sự, không nghiện ma túy. Cơ quan công an đã thu hồi tài sản để trả cho bị hại.

Vụ việc hiện đang được công an điều tra, xử lý.