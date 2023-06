Bắt tạm giam 2 nghi phạm cướp tài sản, hiếp dâm cô gái 21 tuổi ở Long An

Hai đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: LĐ)

Hai đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Chí Tâm (21 tuổi, quê Đồng Tháp) và Võ Hoài Em (21 tuổi, quê huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Trước đó, ngày 31/5, tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, 2 đối tượng trên đã có hành vi cướp tài sản của một cô gái 21 tuổi gồm 2 nhẫn vàng, 1 cặp bông tai bằng vàng và 1 chiếc lắc đeo tay bằng vàng. Sau khi cướp tài sản, chúng còn dùng vũ lực khống chế hiếp dâm cô gái rồi bỏ trốn.

Qua điều tra, truy xét, Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã bắt giữ hai đối tượng. Tại cơ quan công an, Chí Tâm và Hoài Em thừa nhận hành vi phạm tội của mình.