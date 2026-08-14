Khởi tố 7 thanh niên cầm kiếm ra đường chém người vô cớ ở Hà Nội

Nhóm thanh niên từ 17-19 tuổi cầm theo 2 thanh kiếm, kẹp ba, lạng lách trên phố truy đuổi một thanh niên không quen biết rồi chém nạn nhân thương tích nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 thanh thiếu niên về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

Những thanh niên bị khởi tố tuổi từ 17-19, gồm: Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Trọng Mạnh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Công Đại, Vũ Hà An và Nguyễn Trọng Tăng.

Nhóm thanh niên bị khởi tố.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 20h ngày 8/7, nhóm của Dũng, An, Mạnh, Tăng tụ tập đi xe máy quanh khu vực huyện Chương Mỹ (cũ). Đến khoảng 22h30 cùng ngày, Nguyễn Tuấn Kiệt gọi điện rủ cả nhóm về nhà Kiệt lấy 2 thanh kiếm (1 kiếm Nhật dài khoảng 1m và 1 kiếm tự chế) với mục đích “hễ thấy nhóm nào gây sự là đánh nhau”.

Cả nhóm sau đó kẹp ba, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách , nẹt pô, phóng tốc độ cao qua nhiều tuyến phố từ Dương Nội, Aeon Mall Hà Đông đến khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Quá trình di chuyển, An rút khỏi nhóm, Tăng tự đi xe về nhà, 5 đối tượng còn lại gồm Dũng, Mạnh, Kiệt, Khang, Đại tiếp tục mang theo kiếm dạo quanh các tuyến đường.

Tang vật vụ án.

Khoảng 2h10 sáng ngày 9/7, khi đi đến đường Nguyễn Thanh Bình (hướng đi Yên Nghĩa), nhóm của Dũng phát hiện một thanh niên đang đi xe máy chở theo bạn di chuyển theo chiều ngược lại. Dù hai bên không hề quen biết hay có mâu thuẫn gì trước đó, nhóm Dũng vẫn lập tức quay đầu xe, đi ngược chiều đuổi theo áp sát.

Đến ngã ba rẽ vào Aeon Mall Hà Đông, trong lúc truy đuổi hỗn loạn, nam thanh niên bị ngã xe. Trịnh Đình Dũng, Nguyễn Trọng Mạnh lập tức nhảy xuống xe, dùng kiếm chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân và chém hư hỏng xe máy tại hiện trường.

Nạn nhân bị thương nặng ở cổ tay, mu bàn tay, cánh tay và cẳng chân, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hà Đông áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra, truy xét các đối tượng liên quan. Cơ quan công an thu giữ 2 thanh kiếm là hung khí gây án cùng 3 xe máy liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Đáng chú ý, dù tuổi đời còn rất trẻ (nhiều đối tượng dưới 18 tuổi), Trịnh Đình Dũng, Vũ Hà An và Nguyễn Trọng Tăng đều từng có 1 tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng và đang trong thời gian chấp hành án treo.