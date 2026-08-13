Siêu dự án khu đô thị lấn biển hơn 54.700 tỷ đồng, rộng 170 ha ở thành phố đáng sống nhất Việt Nam sắp được tái khởi động

Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước bắt đầu tái khởi động xây dựng từ quý III/2026, hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trong quý II/2033.

Phối cảnh Dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Theo Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước.

Theo đó, dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1443/QĐ-UBND do UBND thành phố Đà Nẵng chấp thuận ngày 17-3-2017 và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận thay đổi lần thứ 5 ngày 06-6-2016.

Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH The Sunrise Bay, có trụ sở tại đường Nguyễn Tất Thành, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư gần 54.788 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng khu đô thị gồm hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tiện ích công cộng, cảnh quan cây xanh, hạ tầng xã hội; trung tâm thương mại, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí; công trình dịch vụ công cộng; công trình nhà ở thương mại để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua theo quy định pháp luật, không bao gồm bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu.

Dự án có diện tích dự kiến khoảng 170,7ha. Dự án sẽ hình thành khu đô thị mới cao cấp, hiện đại, hoàn chỉnh, đáp ứng nhu cầu về nhà ở và các dịch vụ, tiện ích. Các công trình chính dự kiến gồm: nhà ở liền kề và biệt thự với khoảng 4.481 căn, bệnh viện đa khoa, trường học các cấp, 14 công trình dịch vụ công cộng, khu vui chơi dịch vụ giải trí khoảng 12,02ha và các công trình thương mại, dịch vụ.

Tiến độ triển khai dự án được chia thành 3 giai đoạn.﻿ Giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028. Trong giai đoạn này, dự án sẽ tháo gỡ vướng mắc, hoàn tất các thủ tục pháp lý đầu tư bổ sung, điều chỉnh để triển khai xây dựng toàn bộ dự án trong quý III/2026. Thi công nhà thấp tầng dự kiến bắt đầu từ tháng 9/2026 và hoàn thành trong quý II/2028. Thi công kè theo giấy phép xây dựng đã cấp đến quý I/2028. Thi công hạ tầng kỹ thuật theo giấy phép xây dựng đã cấp đến quý IV/2028.

Giai đoạn 2, thi công phần kè biển còn lại và khu vui chơi giải trí đến quý II/2028, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật còn lại đến quý IV/2029. Nhà đầu tư cũng sẽ hoàn thiện thủ tục và thi công nhà ở thấp tầng, trường học, 14 công trình dịch vụ công cộng trong giai đoạn này. Các hạng mục của giai đoạn này dự kiến hoàn thành vào quý III/2032.

Giai đoạn 3 dự kiến hoàn thành trong quý II/2033, gồm hoàn thiện thủ tục pháp lý và thi công công trình y tế (bệnh viện), đồng thời triển khai các công trình thương mại, dịch vụ, khách sạn, trung tâm hội nghị và khu vui chơi dịch vụ giải trí.

Theo Quyết định, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu nhà đầu tư tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng, lao động, phòng cháy, chữa cháy và các quy định liên quan. Có trách nhiệm triển khai đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi dự án, đồng thời bàn giao, đưa vào quản lý, sử dụng các công trình hạ tầng theo quy định. Nhà đầu tư cũng phải ký quỹ hoặc có bảo lãnh ngân hàng về nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án theo quy định.

Đáng chú ý, nhà đầu tư không được chuyển nhượng dự án; không được bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân người nước ngoài; chịu trách nhiệm bố trí đầy đủ vốn để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ đối với khách hàng theo quy định của pháp luật, đảm bảo hài hoàn lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương bàn giao phần diện tích 13,099ha đất do thành phố quản lý cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố; liên hệ cơ quan có thẩm quyền để bàn giao 10ha diện tích đất của dự án để thành phố thực hiện đầu tư dự án Khu Trung tâm công nghệ phần mềm cơ sở 2. Đồng thời bàn giao 0,79ha để thực hiện đầu tư trạm biến áp và trạm bơm đã được HĐND thành phố thông qua trong danh mục công trình, dự án cần thu hồi.