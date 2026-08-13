Vụ 147 điểm 10 ở trường Chuyên Tuyên Quang: Khởi tố thêm 4 bị can, tiếp tục điều tra giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm

Vụ sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang tiếp tục được mở rộng, với 4 bị can vừa bị khởi tố, nâng tổng số người bị khởi tố lên 33.

Tối 13/8, Bản tin Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại điểm thi tốt nghiệp THPT Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Như vậy đến nay, 33 bị can đã bị khởi tố. Cùng với việc cơ quan công an đang quyết liệt tập trung điều tra các tổ chức, cá nhân khác có liên quan, việc tổ chức thi lại cho hơn 300 thí sinh là nhằm đảm bảo quyền lợi xét tuyển đại học chính đáng cho các em.

Kết quả điều tra đến nay Bộ Công an xác định, các bị can đã có hành vi nhắc bài chung cho cả phòng thi. Hành vi sai phạm của các đối tượng diễn ra với tất cả các môn thi và tất cả 15 phòng thi. Việc đọc hướng dẫn đáp án công khai của các bị can tại phòng thi đã khiến không ít thí sinh rơi vào thế thụ động nhận thông tin.

Bị can Nguyễn Hà Duy, Thư ký điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hướng dẫn môn toán cho thí sinh, khai nhận:

"Tôi đứng ở góc phòng, hướng mặt về phía học sinh. Đưa ra đáp 2 trong 3 câu mà tôi đã biết. Mỗi phòng thì tôi vào khoảng tầm từ 2 đến 3 phút.

Tôi cũng không nhìn thấy các em có lĩnh hội được cái cách làm đấy không và giải được đến đâu, cụ thể từng em như nào tôi không nắm rõ được. Sau đó tôi đi sang các phòng khác."

Ảnh: VTV1

Bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý, Thư ký điểm thi tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, hướng dẫn môn văn cho thí sinh cũng cho biết:

"Môn văn của chúng tôi thì không có đáp án, chỉ có hướng dẫn hướng làm bài cho học sinh. Tôi rất là ân hận vì tôi biết thực ra cái tác động của mình đối cái câu hỏi, câu trả lời đấy cũng không hiệu quả nhiều với học sinh. Cũng chưa chắc các em đã có nhu cầu cần cái câu hỏi đấy.

Có thể là một vài em cần nhưng việc làm của tôi cho một nhóm chung tất cả các em như thế đã thực sự ảnh hưởng rất lớn đến tất cả các thí sinh ở trong phòng. Đặc biệt là những em tự làm, không trông chờ vào sự hỗ trợ của tôi"

Bị can Nguyễn Thị Diệu Thuý (Ảnh: VTV1)

Do các giáo viên đọc hướng dẫn đáp án công khai cho cả phòng thi, vì vậy, việc xác định thí sinh nào ở thế bị động nhận thông tin, thí sinh nào là có sự móc nối với phụ huynh, giáo viên thì hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm rõ hành vi để có hình thức xử lý phù hợp.

Trong lúc chờ kết quả từ phía cơ quan công an, việc thi lại sẽ đảm bảo được quyền lợi xét tuyển đại học cho các thí sinh.

Cùng với kỳ thi lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã đưa ra phương án xử lý hồ sơ xét tuyển đại học của 382 thí sinh nhằm không làm thay đổi điểm trúng tuyển và không làm giảm cơ hội của những thí sinh khác. Hiện các trường đại học cũng sẵn sàng tiếp nhận xét tuyển bổ sung nếu thí sinh được xác định không vi phạm quy chế và đáp ứng điều kiện đầu vào.

Hiện nay, 33 bị can bị khởi tố gồm hiệu trưởng, trưởng điểm thi, phó trưởng điểm thi, còn lại toàn bộ là các giáo viên các trường có liên quan. Hiện cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra các cá nhân khác, trong đó có giáo viên, phụ huynh có dấu hiệu vi phạm. Từ đó sẽ xác định trách nhiệm của các thí sinh vi phạm quy chế thi.

Các cơ quan chức năng khẳng định vụ việc này sẽ được xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có sai phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không bỏ lọt tội phạm.