Máy bay đến/đi từ Tân Sơn Nhất không thể cất - hạ cánh vì 3 con diều

Từ 20h20 - 20h30 tối 13/8, nhiều chuyến bay đi và đến Tân Sơn Nhất, TPHCM không thể cất - hạ cánh vì có vật thể bay không xác định cách sân bay 3-4 km.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất - TPHCM xác nhận với PV Tiền Phong, từ 20h20 - 20h30, nhiều chuyến bay không thể cất - hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Cụ thể, các chuyến bay về Tân Sơn Nhất phải bay chờ trên trời là VJ395, VN141, EK392 từ Dubai, chuyến 9G983 và một số chuyến bay khác.

Nhiều chuyến bay chưa thể cất, hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 20h20 - 20h30 tối 13/8.

Thông tin ban đầu cho biết vật thể bay không xác định được phát hiện tại khu vực phường Tây Thạnh (cách sân bay Tân Sơn Nhất 3-4 km) ở độ cao khoảng 400 m.

Trung tâm Điều phối luồng không lưu áp dụng lệnh thay đổi đường bay, dừng chờ tại mặt đất đối với các chuyến bay khởi hành từ những sân bay khác đến Tân Sơn Nhất, các chuyến bay thời điểm đó chưa cất cánh phải tiếp tục chờ tại sân bay khởi hành.

Lực lượng chức năng xác định, vật thể bay là 3 con diều có gắn đèn chớp. Sau khi xác minh, việc khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất đã trở lại bình thường.

Trước đó, vào lúc 18h16 ngày 11/8, trực ban trưởng nhận thông tin từ đài chỉ huy sân bay Tân Sơn Nhất về tàu bay B777-DAALQ của chuyến bay 3S621, cất cánh từ TPHCM đi Hà Nội trên đường băng 25L lúc 18h14. Khi máy bay ở độ cao khoảng 1.800 feet, tổ lái phát hiện drone ở phía bên phải, cách máy bay khoảng 500 m.

Tương tự, vào lúc 17h34, chuyến bay mang số hiệu VJ601 từ Cam Ranh (Khánh Hoà) đến TPHCM, hạ cánh xuống đường băng 25L lúc 17h38 cũng phát hiện drone cách 10 dặm, độ cao 3000 feet.

Đến 18h28, đài chỉ huy thông báo dừng tạm thời các chuyến bay đi, bay đến theo phương án ứng phó khi có tình huống vi phạm tĩnh không. Lúc 19h16, đài chỉ huy và Cảng vụ hàng không miền Nam cho phép các đường cất, hạ cánh hoạt động trở lại bình thường.

Đến 19h34, Trung tâm Quản lý Điều hành bay khu vực 3 tiếp tục phát hiện một drone tại khu vực cách sân bay khoảng 3 km về hướng Tây - Tây Nam nên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đóng cửa trở lại.

Lúc 20h34 ngày 11/8, toàn bộ hoạt động khai thác tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được khôi phục hoàn toàn. Sự cố khiến 73 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp.