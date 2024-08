Khởi tố 2 thanh niên sinh năm 2002 lừa đảo qua Zalo, công an tìm bị hại

Cơ quan đã khởi tố bị can đối với Trần Đào Tuấn Hưng (SN 2002), trú tại thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang và Đặng Thanh Sơn (SN 2002), trú tại thôn Triều Khê, xã Đội Bình (cùng huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).

Quá trình điều tra xác định Hưng và Sơn là sinh viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thuê căn hộ chung cư Sunshine Garden, phường Mai Động, quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) để hoạt động phạm tội. Hưng và Sơn sử dụng trang mạng xã hội Facebook, Zalo để đăng bài viết với nội dung cho vay vốn, thủ tục giải ngân nhanh, lãi suất thấp và gắn theo số tài khoản Zalo không chính chủ để người vay liên hệ.

Sau khi bị hại liên hệ qua Zalo hỏi vay thì đối tượng sẽ giới thiệu là nhân viên ngân hàng và tư vấn cho bị hại để lấy lòng tin. Khi bị hại đồng ý vay tiền chúng sẽ yêu cầu đóng các loại phí hợp đồng vay, bảo hiểm khoản vay, giải ngân… vì lần giải ngân trước chưa kích hoạt được.

Bằng thủ đoạn trên, Hưng và Sơn buộc bị hại phải đóng các loại phí trên, đến khi không đóng được nữa, không vay nữa hoặc yêu cầu đòi tiền thì đối tượng sẽ chặn liên hệ và chiếm đoạt số tiền bị hại đã đóng phí. Số tiền chiếm đoạt được, đối tượng chuyển nhiều lần, qua nhiều số tài khoản khác nhau rồi rút tiền mặt (đều là những tài khoản đăng ký tên người khác do mua tài khoản trên mạng).

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam đề nghị ai đã bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cùng phương thức, thủ đoạn như trên thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam hoặc đồng chí Lưu Văn Giang, điều tra viên để trình báo. Địa chỉ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam: Thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam; số điện thoại liên hệ: 0965.24.5656.