10 thiết bị Apple sẽ bị khai tử trong tháng sau

Sự kiện thường niên của Apple dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 9, có thể vào khoảng ngày 10/9. Bên cạnh việc ra mắt dòng iPhone 16, sự kiện này cũng được kỳ vọng sẽ giới thiệu các sản phẩm AirPods mới, các mẫu Apple Watch được nâng cấp, và có thể còn nhiều sản phẩm khác nữa.

Tuy nhiên, sự ra mắt của các sản phẩm mới cũng đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải chia tay một số thiết bị cũ, nhiều khả năng sẽ biến mất khỏi Apple Store và các cửa hàng bán lẻ ngay trong tháng tới.

iPhone 15 Pro & iPhone 15 Pro Max

Theo truyền thống, Apple thường ngừng sản xuất các mẫu iPhone flagship chỉ sau một năm kể từ khi ra mắt, và điều này có lẽ sẽ tiếp tục với iPhone 15 Pro và Pro Max. Được giới thiệu vào năm 2023, đây là những thiết bị đầu tiên của Apple sử dụng chất liệu titanium, một đặc điểm nổi bật mà nhiều khả năng sẽ không xuất hiện ở dòng iPhone 16 Pro sắp tới. Bên cạnh đó, iPhone 15 Pro cũng đánh dấu sự kết thúc của màn hình kích thước 6.1 inch và 6.7 inch, bởi dòng iPhone 16 Pro dự kiến sẽ có màn hình lớn hơn.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus, được giới thiệu vào năm 2022, có thể sẽ bị khai tử trong tháng tới. Mẫu này có màn hình lớn 6.7 inch và thời lượng pin dài với mức giá thấp hơn so với dòng Pro Max. iPhone 14 Plus cũng đánh dấu sự trở lại của thương hiệu "Plus", vốn đã vắng bóng kể từ khi iPhone 8 Plus ra mắt vào năm 2017. Tuy nhiên, với chiến lược giữ lại các mẫu cũ ở mức giá thấp hơn, nhiều khả năng iPhone 14 Plus sẽ bị ngừng sản xuất, trong khi iPhone 14 có thể sẽ tiếp tục được bán thêm một thời gian nữa.

iPhone 13

Ra mắt vào năm 2021, iPhone 13 mang đến nhiều cải tiến như thời lượng pin lâu hơn và hệ thống camera mới. Hiện đang được bán với giá 599 USD sau nhiều lần giảm giá, iPhone 13 dự kiến sẽ bị ngừng sản xuất khi nó bước sang năm thứ 3. Nếu lịch sử lặp lại, iPhone 14 có thể sẽ thay thế iPhone 13 ở mức giá 599 USD cho đến khi iPhone SE 4 ra mắt.

Apple Watch Series 9, Ultra 2, và SE 2

Các nâng cấp cho cả ba mẫu Apple Watch dự kiến sẽ được ra mắt vào tháng 9. Apple Watch Series 10 mới được đồn đoán sẽ có màn hình lớn hơn, vỏ mỏng hơn và chip xử lý mới, trong khi Ultra 3 có thể chỉ được nâng cấp nhỏ. Apple Watch SE 3 có thể sẽ chuyển sang vỏ nhựa để nhắm đến phân khúc giá rẻ hơn. Nếu tất cả các mẫu này được cập nhật, Apple nhiều khả năng sẽ ngừng bán các mẫu Series 9, Ultra 2 và SE 2 hiện tại.

AirPods 2 và AirPods 3

Từ khi ra mắt vào năm 2019, AirPods 2 đã đóng vai trò là mẫu tai nghe không dây giá rẻ của Apple, nhưng có lẽ thời gian của nó sắp hết. Apple dự kiến sẽ giới thiệu hai phiên bản AirPods 4 vào tháng tới - một để thay thế AirPods 2 và một phiên bản tầm trung để thay thế AirPods 3. Với việc dự kiến bổ sung tính năng khử tiếng ồn ở phiên bản tầm trung, cả AirPods 2 và AirPods 3 nhiều khả năng sẽ bị ngừng sản xuất.



iPad mini 6 và iPad 10

iPad mini 6 và iPad 10 là hai trong số những máy tính bảng giá rẻ nhất của Apple và dự kiến sẽ được làm mới trong thời gian tới. iPad mini 6, ra mắt vào năm 2021, có thể sẽ được thay thế bằng một mẫu mới với dung lượng lưu trữ lớn hơn và có thể hỗ trợ Apple Pencil Pro. iPad 10, từng được giảm giá vào đầu năm nay, có thể sẽ bị khai tử hoặc giảm giá thêm nữa khi Apple chuẩn bị ra mắt mẫu iPad 11.