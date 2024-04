Chiếm đoạt tài sản trên Shopee thông qua mã giảm giá, 4 người bị khởi tố

4 đối tượng bị khởi tố vì chiếm đoạt tài sản của Shopee

Ngày 02/02/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng gồm: Lưu Thành Luân (sinh năm 1998, trú tại Bát Xát, Lào Cai), Tẩn Anh Hiệp (sinh năm 1998, trú tại Bát Xát, Lào Cai), Lê Văn Hiếu (sinh năm 1984, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Dương Văn Chính (sinh năm 1996, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Shopee theo quy định tại Điều 290 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, từ tháng 11 năm 2023, thông qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao phát hiện các hội nhóm trên mạng xã hội trong và ngoài địa bàn tỉnh Phú Thọ kêu gọi đặt đơn ảo (trả công cho người đặt đơn) và áp voucher giảm giá khi mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee.

Nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản trên Shopee thông qua mã giảm giá. (Nguồn: CA Tỉnh Phú Thọ)

Hành vi chiếm đoạt tinh vi: Cấu kết giữa người bán, người mua, nhân viên giao hàng

Các hội nhóm này hoạt động với thủ đoạn rất tinh vi, có sự cấu kết giữa người bán (Seller), người mua (Buyer), nhân viên giao nhận tại các công ty chuyển phát và các đối các tiếp thị liên kết người bán (Seller Affiliate) có đăng ký mở tài khoản trên Sàn TMĐT Shopee. Bằng thủ đoạn chính là đặt đơn hàng ảo, các nhóm này tạo ra các giao dịch ảo với giá trị hàng chục tỷ đồng và thông qua đó tiến hành chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá mà Shopee tài trợ cho những người mua hàng trên sàn TMĐT Shopee.

Quá trình hoạt động của nhóm đặt đơn hàng ảo. (Nguồn: CA Tỉnh Phú Thọ)

Cụ thể: Hiện nay, Sàn TMĐT Shopee thường xuyên cung cấp các đợt khuyến mại, giảm giá dưới dạng các mã giảm giá (Voucher) có giá trị cao cho người tiêu dùng để tạo điều kiện ưu đãi cho người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được hàng hoá trên sàn TMĐT với giá cả phải chăng. Lợi dụng chính sách hỗ trợ trên, nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt giá trị các mã giảm giá này.



Quá trình điều tra xác định đây là hội nhóm tội phạm có hành vi lừa đảo với thủ đoạn mới, quy mô toàn quốc, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp và tinh vi khi lợi dụng mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của sàn thương mại điện tử. Hành vi này trực tiếp gây thiệt hại cho Sàn TMĐT Shopee, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của Người bán hàng, Người mua hàng chân chính, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường thương mại điện tử tại Việt Nam.

Mô tả chi tiết các bước thực hiện của nhóm đặt đơn ảo. (Nguồn: CA Tỉnh Phú Thọ)

Căn cứ theo tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng trên.

Cảnh báo người dùng: Không ham “việc nhẹ lương cao” ở các hội nhóm đặt đơn ảo

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao làm việc với Công ty TNHH Shopee và một số đơn vị cơ quan chức năng khác để thu thập các thông tin, dữ liệu liên quan phục vụ công tác điều tra, xác minh các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua sự việc này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân không nên tham gia các hội nhóm đặt đơn ảo trên Facebook, Zalo, Telegram hay các nền tảng mạng xã hội khác để tránh tiếp tay cho các nhóm tội phạm lừa đảo các sàn thương mại điện tử hoặc chính mình có thể trở thành nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua thủ đoạn tuyển người làm “việc nhẹ lương cao”.