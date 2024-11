Chiến hữu cùng giới trẻ “oanh tạc” mọi sự kiện âm nhạc gọi tên Galaxy S24 FE

Galaxy S24 FE là chiến hữu "đu idol" trong mơ của giới trẻ

Sức nóng của mùa lễ hội cuối năm đã bắt đầu tăng nhiệt với hai đêm diễn hoành tráng của Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sau những trải nghiệm âm nhạc cực đã tại hai sự kiện này, người hâm mộ bắt đầu ngóng chờ các concert tiếp theo của nhiều nghệ sĩ cả Việt Nam lẫn quốc tế sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Bên cạnh nhu cầu gặp gỡ thần tượng và quẩy hết mình cùng các ca khúc đang gây bão thì việc lưu giữ khoảnh khắc "đu idol" qua các tấm ảnh sắc nét và chân thực cũng được người hâm mộ đặc biệt quan tâm.

Bạn Phương Anh (TP.HCM), một GenZ đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tham gia các sự kiện âm nhạc lớn chia sẻ: "Sau việc săn vé thì có lẽ chụp hình đẹp là thử thách khó nhằn nhất khi tham gia concert. Nếu không có vé ở khu đứng gần sân khấu thì khoảng cách từ ghế ngồi đến chỗ các thần tượng khá xa, nếu zoom thì khả năng là ảnh sẽ nhiễu, chưa kể ánh sáng sân khấu còn phức tạp nên chụp bằng điện thoại thì gian nan vô cùng".

Lưu giữ hình ảnh thanh xuân rực rỡ cùng thần tượng trong các sự kiện âm nhạc là nhu cầu của không ít người trẻ.

Galaxy S24 FE là một trong những thiết bị hiếm hoi giải quyết hoàn hảo những vấn đề mà người hâm mộ gặp phải khi muốn chụp ảnh thần tượng trong các sự kiện âm nhạc. Từ khả năng zoom sắc nét, chụp đêm ấn tượng đến khả năng sáng tạo ảnh nghệ thuật với AI của chiếc điện thoại này đều xuất sắc.

"Quẩy" concert cực nhiệt cùng Galaxy S24 FE

Nếu chưa từng có cơ hội trải nghiệm hoặc sở hữu Galaxy S24 FE, bạn chắc chắn sẽ bất ngờ với những gì mà chiếc điện thoại này có thể làm được khi cùng người hâm mộ đi "đu idol". Bước đầu tiên chính là lựa chọn trang phục để tham gia concert. Bên cạnh các tiêu chí như thoải mái, dễ vận động thì hẳn người hâm mộ nào cũng muốn sở hữu một phụ kiện giống thần tượng để "cheap moment". Nếu chẳng may quá thích một món đồ từng được thần tượng trưng diện nhưng không có manh mối nào về nó, hãy sử dụng tính năng Khoanh Tròn Để Tìm Kiếm với Google (Circle to Search with Google), khoanh tròn trên ảnh hoặc video có sản phẩm đó là mọi thông tin về tên gọi, xuất xứ, giá bán, nơi mua đã hiện ra đầy đủ. Giờ đây bạn chẳng cần dò hỏi mà vẫn có thể "cheap moment" cùng thần tượng chỉ với một thao tác khoanh tròn đơn giản.

Galaxy AI giúp việc tìm kiếm và chỉnh ảnh trở nên đơn giản và vô cùng ấn tượng

Bước vào đêm diễn, "phó nháy" Galaxy S24 FE sẽ phát huy sức mạnh với cụm camera đẳng cấp, có thể zoom 2x thậm chí 3x vẫn sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng. Đặc biệt, công nghệ AI xử lý hình ảnh thông minh (ProVisual Engine) sẽ mang đến những bức ảnh và video chuẩn flagship với chi tiết sắc nét, màu sắc sống động, bất chấp điều kiện ánh sáng, phóng to không lo giảm chất lượng, méo mó hay mất chi tiết. Nếu chẳng may có người hâm mộ khác vô tình lọt vào khung hình, bộ công cụ Chỉnh sửa ảnh AI cũng giúp xoá chi tiết thừa chỉ trong vài thao tác đơn giản. Giờ đây bạn không cần phải chen lấn hay đứng gần sân khấu vẫn "đu" được idol một cách chân thực.

Chất lượng sắc nét của Galaxy S24 FE khi zoom 5X, trong điều kiện thiếu sáng

Thử thách zoom 10X được chiếc điện thoại của Samsung chinh phục hoàn hảo

Nếu cần mở nhạc thần tượng để hát theo, Galaxy S24 FE cũng "cân" trọn nhờ hiệu suất cải tiến vượt bậc với vi xử lý Exynos 2400e mạnh mẽ chuẩn flagship. Giờ đây bạn có thể tha hồ stream nhạc thần tượng mà không lo ngắt quãng.

Quẩy theo nhạc tưng bừng, không lo giật lag cùng hiệu năng mạnh mẽ trên thiết bị.

Nếu chẳng may ngồi ở vị trí quá xa thì cũng đừng lo lắng, màn hình kích thước lớn 6,7" FHD+ cùng công nghệ Dynamic AMOLED giúp mọi chi tiết trong ảnh hoặc video bạn quay hiện lên sống động, tha hồ xem thần tượng cực đã ngay trên màn hình điện thoại.

Ngay cả khi ngồi xa, hình ảnh thần tượng vẫn hiện lên rõ nét trong ảnh

Một tính năng khác trên Galaxy S24 FE mà tín đồ âm nhạc chắc chắn sẽ rất mê, đó chính là Quick Share. Chỉ với một vài lần chạm, bạn có thể gửi ngay ảnh, video và tài liệu siêu tốc đến một hoặc nhiều thiết bị Galaxy lân cận cùng lúc mà không cần wifi. Đây là cách hoàn hảo để chia sẻ hình ảnh thần tượng cho hội cạ cứng, tha hồ ngắm nhìn và thảo luận trực tiếp trong concert.

Chia sẻ nhanh hình ảnh thần tượng để "quắn quéo" cùng cạ cứng

Với những chương trình tổ chức ngoài trời thì yếu tố thời tiết cũng được quan tâm đặc biệt. Người hâm mộ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng Galaxy S24 FE đi "đu idol" bởi thiết bị sở hữu chuẩn kháng nước và bụi IP68 mạnh mẽ, thêm kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus+ bảo vệ toàn diện trước sau, cho phép bạn thoải mái tác nghiệp ngay cả khi mưa rơi.

Quẩy concert cực sung không ngại mưa rơi cùng chuẩn kháng nước và bụi IP68

Càng về cuối năm, số lượng sự kiện âm nhạc hoành tráng tương tự Anh Trai Say Hi hay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai sẽ còn tăng lên. Để sẵn sàng hoà mình vào không khí sôi động của những sự kiện này thì việc sở hữu một "chiến hữu" toàn năng như Galaxy S24 FE là điều vô cùng cần thiết, giúp trải nghiệm "quẩy" concert thêm tuyệt vời.