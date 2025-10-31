Khởi nghiệp không chỉ để làm giàu, mà để tạo giá trị

Đó là thông điệp đắt giá mà ông Louis Nguyễn - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Saigon Asset Management (SAM) gửi gắm đến sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) trong chương trình Đối thoại cùng CEO mới đây.

Ông Louis Nguyễn tại chương trình Đối thoại cùng CEO diễn ra ngày 30/10

Đây là chương trình thường kỳ tại trường, tạo cầu nối để sinh viên gặp gỡ, lắng nghe và học hỏi từ những doanh nhân thành công. Mỗi buổi đối thoại là một "bài học sống" - không chỉ về cách khởi nghiệp, mà còn về tư duy lãnh đạo, tinh thần tiên phong và bản lĩnh vượt giới hạn.

Theo ông Louis Nguyễn, khởi nghiệp không chỉ là bắt đầu một doanh nghiệp, mà là hành trình rèn luyện để làm chủ chính mình: học cách vượt qua khó khăn, kiên định với mục tiêu và liên tục hoàn thiện bản thân.

Ông Louis Nguyễn mang đến nhiều chia sẻ thực tế về vấn đề khởi nghiệp

Hãy luôn suy nghĩ như một nhà sáng tạo, dù bạn đang làm việc ở tập đoàn lớn, doanh nghiệp nhỏ hay một dự án cá nhân. Người sáng tạo luôn tìm cách cải tiến, nâng cao chất lượng công việc và tạo ra giá trị mới, thay vì chỉ làm theo khuôn mẫu có sẵn. Chính tư duy ấy giúp mỗi người trở nên khác biệt và tạo nên tác động tích cực trong công việc lẫn cuộc sống.

Chia sẻ về hành trình khởi nghiệp, ông Louis Nguyễn nhấn mạnh, ý tưởng ban đầu chỉ là điểm xuất phát, điều quan trọng hơn là cách phát triển và hiện thực hóa ý tưởng ấy. Một ý tưởng dù nhỏ nhưng nếu được triển khai đúng hướng, có chiến lược rõ ràng và niềm tin vững chắc, hoàn toàn có thể tạo ra những thay đổi lớn.

Vì vậy, người khởi nghiệp không chỉ cần có "ý tưởng hay", mà còn phải biết học hỏi, xây dựng mô hình tài chính hợp lý và thuyết phục nhà đầu tư bằng giá trị thực tiễn mà mình mang lại.

Ông Louis gọi thất bại là "học phí" cần thiết của thành công. Mỗi lần vấp ngã là một cơ hội học hỏi và trưởng thành. Người trẻ chỉ thật sự thất bại khi họ ngừng cố gắng và đánh mất niềm tin vào chính mình.

Những thông điệp của diễn giả truyền cảm hứng mạnh mẽ đến thế hệ trẻ

"Khởi nghiệp không phải là con đường dễ dàng, nhưng là hành trình đáng giá để trưởng thành. Hãy luôn tin vào bản thân, rèn luyện không ngừng và giữ vững tinh thần sáng tạo, vì đó chính là nền tảng để vươn lên, dẫn đầu và tạo ra giá trị cho xã hội.", ông gửi gắm đến sinh viên HUTECH.

Sinh viên tích cực giao lưu cùng doanh nhân và nhận về nhiều bài học thực tế giá trị

Trong khuôn khổ chương trình, HUTECH và SAM đã ký kết hợp tác chiến lược, chính thức ra mắt chương trình huấn luyện "Chiến lược khởi nghiệp và gọi vốn", tạo nền tảng đào tạo thực chiến dành cho sinh viên.

Chương trình được thiết kế theo mô hình Cố vấn - Thực hành - Kết nối, giúp các bạn trải nghiệm toàn bộ quy trình khởi nghiệp thực tế: từ nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh, gọi vốn và quản trị tài chính, đến thương mại hóa sản phẩm.

HUTECH ký kết hợp tác chiến lược cùng SAM

Khác với các chương trình lý thuyết, dự án này cho phép các bạn trẻ làm việc trực tiếp cùng chuyên gia và nhà đầu tư, tiếp cận quy trình phân tích thị trường, định vị sản phẩm và phát triển ý tưởng dựa trên dữ liệu thực tế. Bên cạnh đó, các bạn còn có cơ hội tìm hiểu cơ chế vận hành của dòng tiền, rèn luyện tư duy phản biện và kỹ năng quản trị tài chính cá nhân, sẵn sàng thích ứng và bứt phá trong nền kinh tế số.

Đây được xem là bước đi chiến lược trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái giáo dục - khởi nghiệp - đầu tư của HUTECH, khuyến khích thế hệ trẻ phát triển toàn diện năng lực tư duy, bản lĩnh hành động và tinh thần tiên phong, thay vì chỉ "học để đi làm".