Khởi động mùa hè mát lạnh tại Ice-Cream Fest ở Vlasta - Sầm Sơn: Tọa độ vui chơi mới không thể bỏ lỡ dịp lễ 30/4 - 01/05

Mùa hè gõ cửa cũng là lúc hành trình khám phá những điểm đến mới của giới trẻ bắt đầu. Trong đó, Vlasta - Sầm Sơn, chỉ cách Hà Nội khoảng 2 giờ di chuyển, đang nổi lên như một tọa độ nghỉ dưỡng lý tưởng ở miền Bắc. Mở màn cho mùa du lịch 2025, Vlasta - Sầm Sơn tổ chức lễ hội Kem - Ice-Cream Fest, một không gian màu sắc và nghệ thuật, kết hợp giữa vị giác, thị giác và cảm xúc thăng hoa bất tận.

Ice-Cream Fest – Hương vị mùa hè mát lạnh giữa biển xanh

Diễn ra ngay bên bãi biển "Thanh kỳ khả ái của Bắc Bộ", Ice-Cream Fest mở ra một không gian mát lạnh đúng nghĩa, nơi du khách thỏa sức thưởng thức hàng trăm vị kem từ truyền thống đến sáng tạo. Kem Gelato xốp mịn từ thương hiệu GoiA, kem Kovamara Thổ Nhĩ Kỳ dẻo quánh, kem tươi P’lo béo ngậy hay những hương vị thân thuộc từ Aice, Merino… chắc chắn sẽ làm hài lòng cả những thực khách khó tính nhất. Ngoài kem, du khách còn có thể khám phá nhiều đặc sản xứ Thanh tại các gian hàng ẩm thực địa phương.

Tận hưởng hàng trăm vị kem mát lạnh đến từ GoiA, Kovamara, Merino bên gia đình tại Vlasta - Sầm Sơn

Không đơn thuần là một bữa tiệc của vị giác, Ice-Cream Fest còn đưa du khách vào chuyến phiêu lưu kỳ thú với nhiều hoạt động hấp dẫn, kéo dài từ sáng đến đêm.

Du khách có thể thử thách độ khéo léo với trò gắp thú bông cỡ đại, check-in bên cây kem khổng lồ và khinh khí cầu, hay hòa mình vào các hoạt động đường phố náo nhiệt, gợi nhớ không khí carnival mùa hè tại những thành phố biển nổi tiếng thế giới.

Trải nghiệm và check-in cùng Khinh khí cầu bên bờ biển tại Ice-Cream Fest

Khi nắng vừa tắt, bãi biển Nam Sầm Sơn bừng sáng thành một không gian âm nhạc sôi động. Á quân Giọng hát Việt 2013 - Hoàng Tôn - nam ca sĩ có chất giọng đầy nội lực, cùng "hiện tượng cover" Ngô Lan Hương - chủ nhân bản hit đình đám "Đi giữa trời rực rỡ", sẽ mang đến những tiết mục bùng nổ, khuấy động bầu không khí. Những giai điệu bắt tai, ánh đèn lung linh, tiếng sóng vỗ dập dìu, tất cả sẽ cùng hòa nhịp để tạo nên một bữa tiệc đầy cảm xúc, đánh thức mọi giác quan.

Vlasta - Sầm Sơn - Thiên đường nghỉ dưỡng mới của miền Bắc

Bên cạnh những hoạt động thú vị, du khách đến với Ice-Cream Fest còn có cơ hội trải nghiệm chuỗi dịch vụ 5 sao tại Vlasta - Sầm Sơn. Sở hữu 1km đường bờ biển, Vlasta - Sầm Sơn là sự kết hợp giữa lối kiến trúc quốc tế với vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đặc biệt, những du khách ưa khám phá không nên bỏ qua Lasong Hotel & Villas – tổ hợp khách sạn và biệt thự biển 5 sao Quốc tế tại Sầm Sơn, nằm trong khuôn viên của dự án.

Được vận hành bởi The Ascott Limited, Lasong Hotel & Villas by The Unlimited Collection cung cấp không gian lưu trú sang trọng và tinh tế. Từ tòa khách sạn Boutique Hotel Ocean Vista với phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ Đại Hải Trình, 20 villas biển với hồ bơi và sân thượng riêng, đến khách sạn 15 tầng Sky Vista – biểu tượng mới của phong cách nghỉ dưỡng cao cấp ở Sầm Sơn, mỗi không gian tựa như một lát cắt của nghệ thuật, khơi dậy nguồn cảm hứng sống mỗi ngày.

Khách sạn Lasong - tiêu chuẩn Quốc tế 5 sao tại Sầm Sơn

Tại Vlasta – Sầm Sơn, từng khoảnh khắc của du khách đều được nâng niu, chăm chút để trở thành một trải nghiệm đáng nhớ. Đó có thể là buổi sớm mai thong thả dạo bước trên bờ biển, là buổi chiều ngắm hoàng hôn bên hiên villa. Khi cơ thể cần tái tạo năng lượng, du khách có thể trải nghiệm những liệu pháp đậm chất "retreat" từ spa La Bông, Luxury Sauna Jjim Jil Bang chuẩn Hàn Quốc… Hội tụ vẻ đẹp tự nhiên, văn hóa địa phương và tiêu chuẩn nghỉ dưỡng quốc tế, Vlasta - Sầm Sơn sẽ là lựa chọn đáng cân nhắc cho những kỳ nghỉ cuối tuần, các dịp lễ Tết hay bất cứ khi nào du khách muốn "healing".

Đừng bỏ lỡ điểm đến mới nhất tại bờ biển nghỉ dưỡng Sầm Sơn, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ dài ngày đầu tiên của hè 2025, để đắm chìm trong những hương vị ngọt ngào, trong không gian lễ hội đa sắc và nhịp sống an yên giữa biển xanh, cát trắng, nắng vàng.

Tổ hợp Nghỉ dưỡng Mặt tiền biển Quốc tế Vlasta - Sầm Sơn

Điểm đến nghỉ dưỡng mới chốn Thanh kỳ khả ái

Chi tiết thông tin về Ice-Cream Fest xem tại:

https://www.facebook.com/vpi.vlasta.samson

Hotline: 086 229 5566