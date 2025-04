Chưa đầy 1 ngày nữa, lễ diễu binh, diễu hành mừng Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ chính thức diễn ra tại tuyến đường Lê Duẩn, trước Hội trường Thống nhất TP.HCM, Quận 1 (TP.HCM). Người dân cả nước đang nóng lòng, mong chóng chờ đợi “concert quốc gia” trong niềm hân hoan, phấn khởi. Đại lễ 30/4 là dịp nhân dân ta hòa chung 1 nhịp đập, lan tỏa tinh thần yêu nước, đoàn kết vô cùng mạnh mẽ.

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh “hội bà tám” bán hàng chợ tập diễu hành đang được lan truyền khắp MXH, thu hút sự chú ý lớn từ netizen. Đứng theo đội hình hàng dọc, các cô các bác tay đánh đều, chân bước đầy khí thế trên nền nhạc bất hủ Bác Đang Cùng Chúng Cháu Hành Quân . Theo một số người dân địa phương, đây là hoạt động tập thể dục rèn luyện sức khỏe trước khi đến giờ bán chính thức. Giai điệu, lời ca hào hùng, cộng với những nữ tiểu thương bình dị tập diễu hành, tạo nên cảnh tượng vừa đẹp, vừa đáng yêu.

Khoảnh khắc các cô bác tiểu thương tập diễu hành trước giờ chợ mở bán

Khoảnh khắc này cho thấy, dù ở mọi ngóc ngách, những người con đất Việt dẫu có bình thường, nhỏ bé đến đâu, vẫn đều hướng về Tổ quốc, đồng bào trong niềm tự hào thống nhất. Dù chỉ là hình ảnh đời thường, “cây nhà lá vườn” nhưng lại có sức lan tỏa bùng nổ đến vậy, cho thấy những giá trị đẹp, văn minh xung quanh ta mang nguồn cảm hứng to lớn, mang con người tới gần nhau hơn nhờ tinh thần yêu nước thắm thiết.

Các cô bác đánh tay, đi đều tập diễu hành để rèn luyện sức khỏe

Cảnh tượng bình dị này hiện lên vô cùng đẹp và đáng yêu, giữa bầu không khí hân hoan chào mừng đại lễ 30/4

Người dùng mạng không khỏi thích thú, trêu vui rằng các cô bác thuộc “khối cấm phá giá” tập diễu hành đều tăm tắp như này thì ai dám mặc cả khi đi chợ. Netizen cho rằng những nội dung như này nên được đăng tải thường xuyên hơn, để tiếp cận tới nhiều bạn trẻ thời nay, học cách trân trọng cuộc sống bằng nhiều phương thức khác nhau.

Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào ngày 30/4 tại quận 1, TP.HCM. Hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu lúc 6h30, các đoàn xuất phát ở giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến đến Hội trường Thống Nhất sau đó chia thành 4 hướng về các điểm tập kết.

Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, gồm: 4 khối diễu hành của khối nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành. Chương trình gồm 2 phần, phần 1 là mít tinh và phần 2 là lễ diễu binh, diễu hành. Trước khi lễ mít tinh chính thức diễn ra sẽ có 30 phút chương trình nghệ thuật, trong đó có màn múa súng của quân đội, màn trống hội của công an, một số tiết mục nghệ thuật do TP.HCM đảm nhiệm.