Ngày 30/4 - 1/5 năm nay, lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một cột mốc trọng đại, được đầu tư quy mô trên phương diện văn hóa và nghệ thuật. Chỉ còn hơn 1 tuần nữa, Chương trình diễu binh, diễu hành sẽ chính thức diễn ra tại Quận 1, TP.HCM. Đông đảo người dùng mạng tưng bừng check-in đến xem buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành. Trước thềm đại lễ, người dân như hòa làm 1 trong niềm tự hào dân tộc.

Không chỉ các bạn trẻ, những cô bác, ông bà cũng nô nức tới địa điểm hợp luyện diễu binh để chiêm ngưỡng các khối công an, quân đội hợp luyện. 1 đoạn video ngắn mới đây đang được truyền tay nhau rầm rộ trên MXH, ghi lại khoảnh khắc vô cùng đáng yêu và ấm áp tại buổi tổng duyệt cho “concert quốc gia”.

Buổi luyện thanh "cây nhà lá vườn" của các cô bác, thanh thiếu niên tai bến Bạch Đằng

Cụ thể, một nhóm cô bác, người mặc áo bà ba, đeo khăn rằn, người mặc áo phông đỏ in hình ngôi sao năm cánh màu vàng, tập trung đông đúc tại bến Bạch Đằng. Mọi người quây lại thành vòng tròn, ca vang bài hát Như Có Bác Hồ Trong Ngày Vui Đại Thắng , tạo thành buổi luyện thanh “cây nhà lá vườn” ngoài trời. Trong bầu không khí hào hùng tràn ngập mọi nẻo đường, các cô bác hân hoan, cùng nhau sẻ chia niềm vui trước thềm tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không khí hân hoan, hào hứng tràn ngập nơi đây

Nguồn năng lượng, sự nhiệt huyết của các cô bác thu hút sự chú ý của những người trẻ xung quanh. Ai nấy cũng hưởng ứng, tham gia hòa ca và vỗ tay, khơi dậy khí thế yêu nước, yêu con người Việt Nam. Đoạn video đang thu hút nhiều lượt tương tác, nhiều bình luận khen ngợi sự đoàn kết của người dân ta, trong không khí chào mừng dịp lễ trọng đại của dân tộc.

Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào ngày 30/4 tại quận 1, TP.HCM. Hoạt động diễu binh, diễu hành sẽ bắt đầu lúc 6h30, các đoàn xuất phát ở giao lộ Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm tiến đến Hội trường Thống Nhất sau đó chia thành 4 hướng về các điểm tập kết. Chương trình diễu binh, diễu hành do Bộ Quốc phòng chủ trì, gồm: 4 khối diễu hành của khối nghi trượng; 36 khối diễu binh; 12 khối diễu hành. Chương trình gồm 2 phần, phần 1 là mít tinh và phần 2 là lễ diễu binh, diễu hành. Trước khi lễ mít tinh chính thức diễn ra sẽ có 30 phút chương trình nghệ thuật, trong đó có màn múa súng của quân đội, màn trống hội của công an, một số tiết mục nghệ thuật do TP.HCM đảm nhiệm.

Buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại bến Bạch Đằng thu hút đông đảo người dân tới xem

Ngoài theo dõi trên đường, người dân và du khách xem trực tiếp diễu binh qua 20 màn hình lớn lắp trên các đường Lê Duẩn (6 màn hình), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Lê Lợi (3 màn hình), Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Điện Biên Phủ, Nguyễn Đình Chiểu (2 màn hình).