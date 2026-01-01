Khoe mới mua thêm căn duplex, bị chê “đường xấu không ai thuê”: Bà chủ Hạt Mít thẳng thắn đáp trả

Từ hot girl đời đầu thành "hot mom" sau khi lập gia đình và sinh con, Hạt Mít (tên thật: Nguyễn Thu Hiền, sinh năm 1990) không chỉ được chú ý bởi cách chăm con, chăm mình hay nhan sắc nóng bỏng "trên sân pick". Cô còn được mệnh danh là "đại gia bất động sản" sau khi bén duyên với lĩnh vực này, vì khả năng đầu tư khá "mát tay".

Trên Facebook và Instagram cá nhân, Hạt Mít thường chia sẻ về quan điểm cũng như hành trình "sưu tập sổ đỏ" của mình.

"Đam mê" mua chung cư, không ngại vay tiền để đầu tư BĐS

Hôm qua - ngày cuối cùng của năm cũ, Hạt Mít tiết lộ chốt sổ 2025 bằng 1 căn duplex ở Quận 2 cũ - giờ là 1 phần của TP. Thủ Đức.

Hạt Mít (Ảnh: FBNV)

Hạt Mít chia sẻ về căn duplex (Ảnh chụp màn hình)

Trong bài đăng, Hạt Mít thẳng thắn chia sẻ rằng căn duplex "bị chê" vì đường vào hơi xấu do chưa hoàn thiện, tuy nhiên, đây cũng chính là yếu tố khiến cô quyết định chốt căn hộ này. Bởi nếu đợi hoàn thiện đường xá xung quanh, giá mua chắc chắn sẽ tăng.

"Căn này giá cỡ 50 triệu/m2, mình mua để đầu tư.

Ưu điểm: Giá rẻ, nhà mới bàn giao vào tháng 8 năm nay (2025), chất lượng xây dựng ổn, có đầy đủ tiện ích (bể bơi, gym, bóng rổ, sân pickleball). Sau Tết (2026) ra sổ hồng.

Nhược điểm: Đường đi vào chưa làm xong nên khá xấu, khu này lại nhiều xe trải, diện tích 1 căn khá nhỏ khoảng 52m2 phù hợp ở gia đình nhỏ.

Mình thấy thích hợp để đầu tư với ai đang có khoảng 2-3 tỷ. Nếu mua để ở thì khu này hợp với các bạn trẻ hoặc cặp đôi. Khu này nếu xong đường xá là quá ổn...

Khi đi mua chung cư, đợt nào có điều kiện thì tất nhiên mình sẽ mua vị trí đẹp miễn chê... Còn khi mình xác định mua trong tầm giá thấp, thì mình sẽ ưu tiên các chung cư có chất lượng xây dựng tốt, tiện ích đầy đủ và PHẢI CÓ SỔ RỒI thì mới quan tâm đến vị trí. Sau đó mình mới kiểm tra tiếp đến quy hoạch..." - Cô chia sẻ.

Cách đây khoảng 3 năm, vào năm 2022, Hạt Mít cũng từng tiết lộ thời điểm đó, cô đang sở hữu 5 căn chung cư ở cả Hà Nội và TP.HCM, dùng để ở, cho thuê và bán sinh lời. Đến tháng 12/2023, hot mom này "flex" căn nhà mới tậu ở Quận 4, TP.HCM dùng để cho thuê.

Căn chung cư mà Hạt Mít "tậu" vào tháng 12/2023 (Ảnh chụp màn hình)

Có thể thấy, chung cư là loại hình BĐS "chân ái" với mẹ bỉm này. Trong 1 lần chia sẻ về hành trình đầu tư khá mát tay, thuận lợi của mình, Hạt Mít tiết lộ: "Cứ có tiền là mình sẽ tìm dự án để đầu tư, vừa là động lực để kiếm tiền, vừa đỡ mua đồ linh tinh...

Thường mình sẽ mua từ khi dự án mới mở bán, và sẽ trả theo tiến độ. Tùy chủ đầu tư mà sẽ có thời gian thanh toán khác nhau.

Các dự án mình mua thì thường chỉ cần đóng đủ 30% là ngân hàng sẽ cho vay ân hạn lãi gốc tới khi nhận nhà. Tới lúc nhận nhà, nếu gom đủ tiền rồi thì mình sẽ trả hết luôn, hoặc nếu cần vốn xoay vòng thì mình sẽ vay ngân hàng, nhưng sẽ cố gắng để không vay nhiều. Có tiền là mình gom lại, đáo hạn dần mỗi lần 100-200 triệu để nhanh trả hết nợ".

Muốn đầu tư bất động sản, cần lưu ý gì?

Đầu tư bất động sản luôn được xem là một trong những kênh sinh lời hấp dẫn, nhưng đồng thời cũng là lĩnh vực ẩn chứa nhiều rủi ro nếu thiếu kiến thức và tầm nhìn. Một nhà đầu tư thông minh không chỉ nhìn vào giá trị hiện tại của tài sản, mà còn phải đánh giá được tiềm năng tương lai, tính thanh khoản và yếu tố pháp lý của dự án.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Trước khi xuống tiền, điều quan trọng nhất là phải hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình: Mua để ở, để cho thuê? Mỗi mục tiêu sẽ kéo theo một chiến lược và tiêu chí chọn bất động sản hoàn toàn khác nhau.

Yếu tố cốt lõi tiếp theo là vị trí bất động sản. Một bất động sản ở khu vực có hạ tầng phát triển, kết nối giao thông thuận tiện, dân cư đông đúc và nhiều tiện ích công cộng luôn có khả năng tăng giá cao hơn trong dài hạn. Tuy nhiên, vị trí tốt chưa đủ nếu không đi cùng pháp lý rõ ràng. Nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ sổ đỏ, quy hoạch khu vực, giấy phép xây dựng và tính hợp lệ của dự án trước khi ký bất kỳ hợp đồng nào.

Ngoài ra, dòng tiền và khả năng tài chính cũng là yếu tố quyết định thành bại trong mọi lĩnh vực đầu tư, không riêng gì bất động sản. Một thương vụ đầu tư bất động sản có thể mất vài năm mới sinh lời, vì vậy cần có nguồn vốn dự phòng và kế hoạch tài chính đủ linh hoạt để không bị động trong trường hợp thị trường biến động. Đòn bẩy tài chính (vay ngân hàng) có thể giúp tăng lợi nhuận, nhưng chỉ hiệu quả khi được tính toán kỹ lưỡng. Tỷ lệ vay quá cao trong giai đoạn lãi suất tăng sẽ biến cơ hội đầu tư thành gánh nặng nợ nần.