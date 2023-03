Khỏe đẹp rạng rỡ, biến hóa không ngờ cùng son Artistry Go Vibrant với Á hậu Phương Nhi

9 màu son độc đáo, khoe cá tính riêng

Không chỉ là 1 và đến tận 9 màu son với mọi sắc độ khác nhau phù hợp với nhiều tông da, những thỏi son Artistry Go Vibrant đang tạo nên sức hút trên mạng xã hội. Bạn có thể tùy chọn chất son lì hay kem theo sở thích. Khi lên môi, son Artistry Go Vibrant đều đem lại cảm giác, mềm, mịn mượt lụa là đắm say. Đó là nhờ bảng thành phần dưỡng không chê vào đâu được, với chiết xuất dầu hạt chia trắng và bơ đậu mỡ, dưỡng ẩm cho đôi môi, đi kèm với tinh chất nhân sâm giúp chống ô-xi hóa.

Á hậu Phương Nhi tin chọn và luôn mang theo son Artistry Go Vibrant theo bên mình.

Nếu như đó chưa đủ khiến bạn "mê muội", thì Artistry Go Vibrant còn đem 9 màu son "keo lì". Mỗi màu son lại hợp với từng tông da khác nhau. Đã sử dụng qua Artistry Go Vibrant, Á hậu Phương Nhi gợi ý bạn như sau:

Màu da ấm

Là da có sắc độ kết hợp giữa màu trắng hồng và vàng. Người có làn da này sẽ luôn tạo nên cảm giác khỏe khoắn, đầy sức sống. Vì có sắc độ hỗn hợp nên làn da này hợp với màu son có tone màu tươi như Road Trip Red (204), Firecracker Red (205), Photobomb Fuschia (202).

Màu da tự nhiên

Những bạn gái da vàng đặc trưng chuẩn người Châu Á nên lưu ý hạn chế những màu son quá sáng. Ngược lại, những màu trung tính như Saturday Peach (101), Recharge Rose (203), hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn ấn tượng trên gương mặt bạn.

Màu da sáng

Đây là tone da dễ lựa chọn màu son nhất. Á hậu Miss World Việt Nam Phương Nhi – người sở hữu nước da trắng sáng rạng rỡ mách bạn nên chọn những thỏi son màu Lazy Day Latte (208), Take Charge Red (107), Secret Crush Scarlet (106) để tăng thêm sự tươi sáng và trẻ trung. Đây cũng là những màu sắc mà cô nàng thường xuyên sử dụng.

Ngoài ra, người đẹp cũng chuộng những màu son mỏng nhẹ cùng cách đánh son lòng môi "tự nhiên như không" để tôn đường nét thanh tú.

Take Charge Red (107) là một trong những màu son yêu thích của Á hậu Phương Nhi. Màu son tô điểm thêm vẻ rạng rỡ cho làn da của cô ấy.

Biến hóa cùng màu son

Nhưng đó chưa phải là tất cả, Á Hậu Phương Nhi, còn gợi ý, bạn hãy tận dụng triệt để thỏi son Artistry Go Vibrant để tạo nên những "look" rạng rỡ của riêng mình.

Đầu tiên, là kỹ thuật "layering" lớp màu son. Bạn có thể sử dụng 1 thỏi Go Vibrant màu hồng Saturday Peach (101) để làm nền, rồi đánh từ lòng môi ra tiếp những sắc màu yêu thích, làm như thế, bạn sẽ có được đôi môi mềm, mượt độc lạ chỉ riêng mình có.

Bạn có thể sáng tạo kết hợp nhiều màu son Artistry Go Vibrant để tạo thêm điểm nhấn trên gương mặt

Vì bảng thành phần hoàn toàn lành tính và đầy dưỡng chất thực vật, nên một mẹo nhỏ của Á Hậu Phương Nhi với dòng son Artistry Go Vibrant đó chính là triệt sắc. Những vùng bọng mắt đen, bạn có thể thoa một lớp son kem mỏng nhẹ, sau đỏ dặm lên lớp nền, sẽ giúp che phủ hoàn hảo, làm gương mặt trở nên rạng rỡ.

Đặc biệt hơn, chỉ với một màu son, Á Hậu Phương Nhi còn có thể biến tấu Artistry Go Vibrant trở thành má hồng, rất tự nhiên, và màu mắt tone sur tone thời thượng.

Thỏi son Artistry Go Vibrant có thể biến hoá thành má hồng hoặc màu mắt vô cùng tiện lợi.

Với 9 màu son và các cách sử dụng linh hoạt, bạn có thể dễ dàng, học Phương Nhi biến hóa cùng Artistry Go Vibrant.

Artistry là thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng hàng đầu thế giới, cung cấp những giải pháp làm đẹp chú trọng vào thành phần, công thức để tôn vinh sự khỏe mạnh, tươi tắn của làn da.

Artistry Go Vibrant là dòng sản phẩm mới nhất của Artistry, kế thừa công thức và hệ dưỡng chất thuần chay độc đáo, mang đến trải nghiệm làm đẹp có một-không-hai. Với bảng màu gồm 9 màu sắc đa dạng, Artistry Go Vibrant sẽ là "must have item" đáp ứng hoàn hảo mọi nhu cầu phụ nữ hiện đại từ đi làm, đi chơi, dự tiệc…

BST son Artistry Go Vibrant sẽ ra mắt chính thức ra mắt vào ngày 21.03 và sẵn sàng lên kệ từ ngày 03.04 trên toàn quốc, truy cập website để tìm hiểu thêm thông tin về sản phẩm tại: Link

Đơn vị phân phối: Công ty TNHH Amway Việt Nam

Địa chỉ: 18 VSIP II-A, đường số 30, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore II-A, phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.