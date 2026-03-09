Khoảnh khắc tài xế cố gắng vượt rào, xe đầu kéo container bị tàu hỏa tông gãy đôi

Trang Anh - Hà Linh, Theo phunumoi.net.vn 11:50 09/03/2026
Thấy xe không di chuyển được, tài xế xuống xe dùng tay nâng gác chắn tự động lên rồi quay lại cabin, cố gắng lái xe ra khỏi đường ray nhưng không kịp.


