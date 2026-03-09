eMagazine
Genz Area
ShowLive
GÓP Ý GIAO DIỆN MỚI
TRANG CHỦ
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Đời sống
Money-Z
Ăn - Quẩy - Đi
Xã hội
Sức khỏe
Tek-life
Học đường
Xem Mua Luôn
Video
Đời sống
Nhân vật
Xem-Ăn-Chơi
House n Home
Xem mua luôn
Thời trang
Đẹp
Đồ gia dụng
Sport
Bóng đá
Hậu trường
Pickleball
Esports
Musik
Âu-Mỹ
Châu Á
Việt Nam
Hip-hop neva die
Ciné
Phim chiếu rạp
Phim Việt Nam
Series truyền hình
Hoa ngữ - Hàn Quốc
Tek-Life
Metaverse
How-To
Wow
2-Mall
Star
Sao Việt
Hội bạn thân showbiz
TV Show
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Học đường
Nhân vật
Du học
Bản tin 46'
Thế giới đó đây
Chùm ảnh
Khám phá
Dị
Sức khỏe
Tin tức
Dinh dưỡng
Khỏe đẹp
Giới tính
Các bệnh
Nhóm chủ đề
Tải app
iOS
Android
Fanpage
Liên hệ
Quảng cáo
live
Xã hội
Pháp luật
Nóng trên mạng
Sống xanh
Đời sống
Thế Giới Đó Đây
Khoảnh khắc tài xế cố gắng vượt rào, xe đầu kéo container bị tàu hỏa tông gãy đôi
Trang Anh - Hà Linh,
Theo phunumoi.net.vn
11:50 09/03/2026
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên
Thấy xe không di chuyển được, tài xế xuống xe dùng tay nâng gác chắn tự động lên rồi quay lại cabin, cố gắng lái xe ra khỏi đường ray nhưng không kịp.
Xe đầu kéo cố vượt rào chắn bị tàu hỏa tông gãy đôi ở Quảng Ngãi
Hiện trường vụ tàu hỏa húc văng ô tô tải ở Hà Nội
Công an Hà Nội thông tin danh tính tài xế trong vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và tàu hỏa
Theo
phunumoi.net.vn
Copy link
Link bài gốc
Lấy link
https://phunumoi.net.vn/khoanh-khac-tai-xe-co-gang-vuot-rao-xe-dau-keo-container-bi-tau-hoa-tong-gay-doi-d337886.html
Giá xăng tăng mạnh trong 10 ngày, chuyên gia khuyến nghị 4 điều doanh nghiệp phải làm ngay!
tai nạn đường sắt
xe đầu kéo bị tàu hỏa tông
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Xem
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Xem
Khoảnh khắc tài xế cố gắng vượt rào, xe đầu kéo container bị tàu hỏa tông gãy đôi
Nổi bật
Hà Nội kiên quyết xử lý cửa hàng xăng dầu găm hàng, dừng bán không lý do
Nổi bật
Giá xăng dầu tăng cao, nhiều nhà xe đồng loạt điều chỉnh giá vé
-
Tài khoản phát sinh giao dịch 400 triệu đồng: Công an mời một người phụ nữ ở Khánh Hòa lên làm việc
-
Sóng lớn đánh lật tàu cá chở 5 ngư dân khi đang vào bờ ở Quảng Trị
-
Chủ nhật tuần này, chúng ta sẽ cùng đi bầu cử!
-
Đóng
Star
Ciné
Musik
Beauty & Fashion
Sport
Đời sống
Xã hội
Ăn - Quẩy - Đi
Xem Mua Luôn
Thế giới đó đây
Sức khỏe
Tek-Life
Học đường
Money-Z
Video