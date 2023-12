Khoảnh khắc kiến trúc giao thoa với thời trang tại Elle Show 2023: Ấn tượng, mãn nhãn và đáng để tự hào!

ELLE Show 2023 với chủ đề "Giao lộ Thời trang & Kiến trúc" đã tạo được nhiều dấu ấn trong làng thời trang Việt Nam không chỉ bởi "bữa tiệc" thời trang đẹp mắt mà còn khiến người xem trầm trồ với sân khấu được dàn dựng hoành tráng, công phu. Sân khấu ELLE Show năm nay chính là sự kết hợp độc đáo của Sàn diễn thời trang (Runway) và Biểu tượng trình diễn (Show Icon), được thiết kế hình vòng tròn, phủ màu hồng khói ấm trải dài từ sảnh chính của Dinh Độc Lập đến quanh khu vực bãi cỏ.

Khung cảnh ELLE Show 2023 hoành tráng khi nhìn từ trên cao



Không những thế, sân khấu này còn trở nên vô cùng ý nghĩa khi lần đầu tiên, ELLE Việt Nam, ELLE Decoration Việt Nam vinh dự đồng hành cùng 10 văn phòng và nhóm thiết kế kiến trúc từ Bắc vào Nam, trong một cuộc vận động sáng tạo phương án thiết kế sàn runway và biểu tượng show diễn cho ELLE Show 2023 diễn ra tại công trình kiến trúc Dinh Độc Lập. Trong đó, hạng mục "Show Icon" là kiến tạo của APDI Architecture do KTS Nhâm Chí Kiên và các cộng sự phát triển với chủ đề "FREEDOM", còn hạng mục "Runway" mang tên "Điểm Chạm" được thực hiện bởi KTS Phạm Nhân Thọ và cộng sự từ Atelier.ThoA.

Tâm điểm của sân khấu chính là Show Icon hình elip bằng thép và nhôm, tạo hiệu ứng phản chiếu bao quanh đài phun nước vô cùng đẹp mắt, mang tính nghệ thuật cao. Thiết kế sáng tạo của APDI Architecture do KTS Nhâm Chí Kiên và các cộng sự phát triển có tên "FREEDOM" với cấu trúc hình elip tượng trưng cho sự vĩnh cửu, cũng như biểu tượng về sự tự do, chiến thắng, hòa bình và thống nhất của Dinh Độc Lập.

Thiết kế sân khấu đầy sáng tạo, đẹp mắt chính đã góp phần giúp show diễn thêm phần thăng hoa hơn



Để làm nên công trình này, nhóm đã có sự phân tích kỹ lưỡng về hướng nắng của từng thời điểm trong ngày, đảm bảo phần nhìn tốt nhất cho người xem vào thời điểm mặt trời chiều ngược nắng ở mặt sau Dinh Độc Lập. Bên cạnh đó, hướng nhìn của show diễn tập trung về khu vực đài phun nước, với khối elip thép có vỏ ngoài là chất liệu nhôm phản chiếu, ôm trọn phần hình ảnh của kiến trúc Dinh từ hướng đối diện, tạo nên bức tranh thời trang đẹp mắt trong công trình kiến trúc biểu tượng lâu đời. Đặc biệt, khán giả sẽ nhìn thấy các người mẫu với trang phục trên nền là ảnh phản chiếu Dinh Độc Lập, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa thời trang và kiến trúc.

Hạng mục Runway mang tên "Điểm Chạm" do KTS Phạm Nhân Thọ và cộng sự từ atelier tho.A thiết kế lại là nét chấm phá đầy lãng mạn cho khung cảnh của show diễn. Thiết kế này được lấy cảm hứng từ danh tác A sunday afternoon on the island of La Grande Jatte của Georges Seurat, vừa mang tính hiện đại, thời trang nhưng vẫn giữ được hơi thở truyền thống.

Thiết kế sàn runway lãng mạn, đầy chất thơ của ELLE Show 2023



Một đường Runway mềm mại được thiết kế trải dài, đi từ trong khối kiến trúc của Dinh Độc Lập, nơi các người mẫu từ khu vực Backstage sẽ tiến dần ra bãi cỏ trên một "dải lụa hồng" êm ái, thư thả như một cuộc dạo chơi ngẫu hứng trong không gian đầy chất thơ. Sàn runway được bao quanh đài phun nước dẫn vào Dinh Độc Lập, với điểm nhấn hiệu ứng tầng độc đáo, giúp người xem có cái nhìn đa chiều và chân thực nhất về hơn 100 thiết kế được trình diễn.

ELLE Show 2023 vẫn tiếp tục kéo dài từ ngày 21/12/2023 đến hết ngày 27/12/2023 tại không gian De la Sól - Sun Life flagship (244 Pasteur, Quận 3) với triển lãm của 10 đề án thiết kế sàn diễn runway và biểu tượng show từ các studio kiến trúc, song song cùng 4 BST của các thương hiệu tham gia trình diễn.