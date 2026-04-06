Khoảnh khắc gây bão của con gái Hoàng tử William: Khí chất lấn át cả khung hình, nhìn kỹ lại y hệt một người đặc biệt!

Vào ngày lễ Phục sinh vừa qua, Tiểu công chúa Charlotte một lần nữa chứng minh được sức hút tự nhiên của mình khi xuất hiện cùng gia đình tại Windsor. Bước đi bên cạnh bố - Thân vương William, cùng hai anh em trai là Hoàng tử George và Hoàng tử Louis, cô con gái thứ hai của Thân vương và Vương phi xứ Wales dường như thắp sáng cả khung hình với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi.

Dáng vẻ phổng phao, tự tin và ngày càng trưởng thành của Charlotte khiến những người yêu mến gia đình Hoàng gia Anh không khỏi ngỡ ngàng. Không cần những hành động phô trương, sự hiện diện mộc mạc nhưng đầy thần thái của tiểu công chúa đã nhẹ nhàng chiếm trọn trái tim của công chúng xứ sở sương mù trong một ngày lễ đặc biệt.

Diện lại áo khoác cũ, Charlotte vẫn tỏa sáng với gu thời trang tinh tế thừa hưởng từ mẹ

Điểm nhấn trong lần xuất hiện này của Charlotte không nằm ở những món đồ mới mẻ, đắt đỏ mà lại đến từ một sự lựa chọn vô cùng tinh tế và quen thuộc. Cô bé khoác lên mình chiếc áo măng tô màu be được may đo riêng biệt với phần viền nâu trang nhã đến từ thương hiệu Catherine Walker, kết hợp khéo léo cùng một chiếc váy liền màu xanh nhạt lấp ló bên trong. Nếu tinh ý, nhiều người sẽ nhận ra đây không phải là lần đầu tiên tiểu công chúa diện thiết kế tuyệt đẹp này, bởi trước đó trong buổi lễ nhà thờ vào ngày Giáng sinh tại Sandringham, Charlotte cũng từng mặc nó.

Việc mặc lại đồ cũ không chỉ cho thấy nếp sống giản dị của gia đình Hoàng gia mà còn tôn lên nét đáng yêu, gần gũi của cô bé. Để hoàn thiện vẻ ngoài, Charlotte đi một đôi giày búp bê màu nâu ton-sur-ton, mái tóc được buộc nửa đầu tết gọn gàng đúng với phong cách đặc trưng quen thuộc. Tổng thể trang phục vừa vặn, thanh lịch của cô bé cực kỳ ăn ý với Vương phi Catherine, người cũng chọn cho mình một bộ trang phục tông màu kem nền nã, tạo nên một bức tranh gia đình vô cùng hoàn hảo và ấm áp.

Cái vẫy tay gây sốt và lời nhận xét đồng tình của tất cả mọi người

Tuy nhiên, điều khiến mạng xã hội thực sự "dậy sóng" ngày hôm đó không chỉ là sự phổng phao hay gu thời trang của Charlotte, mà là một khoảnh khắc vô cùng tự nhiên: cái vẫy tay thân thiện chào công chúng. Hành động nhỏ bé này ngay lập tức làm dấy lên một làn sóng bình luận sôi nổi trên khắp các nền tảng. Người hâm mộ không giấu nổi sự thích thú, và kỳ lạ thay, hầu hết tất cả mọi người đều có chung một nhận định: Charlotte mang một bóng dáng quá đỗi quen thuộc. Rất nhiều tài khoản trên mạng xã hội X đã đồng loạt để lại bình luận so sánh cô bé với người bà cố đáng kính của mình. Một người dùng xúc động viết: "Nhìn cô bé, chúng tôi lại nhớ đến Nữ hoàng!". Một ý kiến khác cũng bày tỏ sự đồng tình tuyệt đối: "Thật sự là một phiên bản nhí của Nữ hoàng quá cố của chúng ta".

Trong khi đó, vô số những lời khen ngợi khác tập trung vào sự ngọt ngào của Charlotte: "Cái vẫy tay của Công chúa Charlotte... ôi chao sao mà đáng yêu đến thế", hay đơn giản chỉ là sự phấn khích: "Charlotte đang vẫy tay kìa!!". Thậm chí, một người hâm mộ còn tinh tế nhận xét bằng một câu nói chạm đến trái tim nhiều người: "Tiểu công chúa Charlotte dường như đang mang trong mình thứ ánh sáng nội tâm rực rỡ của Nữ hoàng quá cố". Chính sự pha trộn giữa nét mộc mạc, hồn nhiên của một đứa trẻ và phong thái điềm tĩnh mang đậm cốt cách Hoàng gia đã giúp Charlotte một lần nữa khẳng định vị trí vô cùng đặc biệt của mình trong lòng công chúng.