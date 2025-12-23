Khoảnh khắc được xướng tên thủ khoa Công nghệ thông tin trong lễ tốt nghiệp

Khi cái tên Hồ Duy Khang vang lên trong buổi lễ tốt nghiệp, nam sinh vẫn chưa tin vào điều mình vừa nghe. Trước đó, Khang không biết mình là thủ khoa đầu ra ngành công nghệ thông tin.

“Nhà trường muốn tạo bất ngờ nên chỉ thông báo ngay tại lễ tốt nghiệp. Đến lúc được gọi tên lên nhận thưởng, em mới biết mình là thủ khoa”, Khang cười, nhớ lại.

Với số điểm gần tuyệt đối 9,67/10, Khang tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Ít ai biết, hành trình ấy bắt đầu bằng cảm giác “ngợp” và cô đơn của một sinh viên không có nền tảng kỹ thuật.

Khang và gia đình trong buổi lễ tốt nghiệp vào tháng 11/2025. (Ảnh: NVCC)

Sinh ra tại Sóc Trăng, Hồ Duy Khang (SN 2003) theo gia đình đến TP.HCM từ những năm tiểu học. Trước khi bước vào giảng đường đại học, Khang là học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong - xuất phát điểm khiến việc theo đuổi ngành công nghệ thông tin trở nên khác biệt. Ở lớp đại học toàn “dân kỹ thuật” với xuất phát điểm là những học sinh chuyên Tin, chuyên Toán, chỉ có 2 người đến từ khối xã hội, trong đó có Khang.

Sự khác biệt nhanh chóng trở thành áp lực khi xung quanh là những bạn từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia, sử dụng thành thạo các thuật ngữ chuyên ngành mà Khang chưa từng được học bài bản.

“Lúc đó em sợ nhiều thứ. Sợ không theo kịp, sợ chọn sai ngành, sợ không có bạn để cùng học. Cảm giác cô đơn trong những ngày đầu đại học khiến em dễ nản chí”, Khang chia sẻ.

Không bỏ cuộc, Khang tự đặt cho mình nguyên tắc: nếu xuất phát điểm xa, phải chạy nhanh hơn.

Nam sinh xây dựng lộ trình học tập kỷ luật và nghiêm ngặt. Những kỳ nghỉ Tết, nghỉ hè, Khang không nghỉ ngơi mà dành thời gian học trước chương trình của năm học kế tiếp. Ngoài giờ học trên lớp, em trau dồi kiến thức thông qua các kênh chuyên ngành trên youtube, W3Schools và các tài liệu chuyên ngành.

Với những môn học được dự báo “khó nhằn”, Khang chủ động đọc thêm tài liệu tham khảo, tham gia các hoạt động học thuật để tích lũy điểm cộng. “Chỉ có học nhanh hơn, nhiều hơn thì em mới chứng minh được mình không sai khi chọn ngành này”, Khang nói.

Trong một lần xem video hướng dẫn môn học, Khang vô tình tua tốc độ video lên gấp đôi. Điều làm Khang bất ngờ là bản thân vẫn theo kịp nội dung và ghi nhớ thông tin hiệu quả.

Từ đó, Khang rèn luyện khả năng tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh, áp dụng cho hầu hết các video bài giảng. Cách học này giúp em rút ngắn thời gian tiếp thu lý thuyết, dành nhiều thời gian hơn cho thực hành lập trình và nghiên cứu.

Với Khang, đây không chỉ là thay đổi phương pháp học, mà còn là khoảnh khắc giúp em vượt qua rào cản tâm lý. Khang nhận ra dù xuất phát điểm khác, khả năng tiếp thu của mình không hề thua kém.

Nếu những năm đầu đại học là thử thách về nền tảng kiến thức, thì năm cuối lại là áp lực đồng trang lứa. Khi bạn bè lần lượt trúng tuyển vào các công ty công nghệ lớn, Khang vẫn loay hoay tìm hướng đi, phân vân giữa hai lựa chọn: công nghệ phần mềm hay trí tuệ nhân tạo.

Khang gửi hồ sơ ứng tuyển đến 10 công ty nhưng đều nhận phản hồi từ chối. Song song với đó, em tham gia hội thảo, làm các công việc tự do để mở rộng mối quan hệ. Cơ hội cuối cùng đến khi trưởng nhóm của một công ty blockchain nhìn thấy tiềm năng và trao cho em cơ hội tham gia phát triển sản phẩm.

Khang trải qua hành trình dài nghi ngờ và mất định hướng để trở thành thủ khoa đầu ra ngành công nghệ thông tin. (Ảnh: NVCC)

Từ một học sinh khối xã hội, Hồ Duy Khang vượt qua những sinh viên “dân chuyên kỹ thuật” để trở thành thủ khoa đầu ra ngành Công nghệ thông tin vào tháng 11/2025. Hiện nam sinh đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ và chuẩn bị theo học thạc sĩ Trí tuệ nhân tạo.

Nhìn lại hành trình của mình, Khang cho rằng điều quan trọng không nằm ở xuất phát điểm, mà ở sự bền bỉ và khả năng thích nghi. “Không cần đi nhanh hơn người khác, chỉ cần chạy nhanh hơn chính điểm xuất phát của mình”, Khang nói.