Khoảnh khắc ấn tượng Better Choice Awards: Hồ Ngọc Hà bùng nổ visual, Double2T như hóa tổng tài khi lên sân khấu bằng xe hơi

Tối 29/10, đêm gala trao giải Better Choice Awards 2023 đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam (NIC) tại Hòa Lạc, Hà Nội. Dù thời tiết không thực sự ủng hộ với trận mưa nặng hạt, sự kiện năm nay thu hút rất đông khán giả trẻ nhờ sự góp mặt của dàn nghệ sĩ chất lượng gồm Hồ Ngọc Hà, Đen Vâu, Double2T, Grey D và nghệ sĩ vĩ cầm Hoàng Rob. Tất cả cùng nhau biến buổi lễ trao giải Better Choice Awards 2023 thành một đêm trình diễn nghệ thuật đẳng cấp.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob là người mở màn đêm gala Better Choice Awards với những bản nhạc độc đáo giao thoa giữa giao hưởng và nhạc pop.

Nghệ sĩ violin Hoàng Rob là người có tiết mục đầu tiên trong đêm gala. Anh mang đến bản nhạc Tung Cánh, nằm trong album Mùa Hè Vĩnh Cửu ra mắt năm 2022. Định hình phong cách bằng việc giao thoa độc đáo giữa violin và âm nhạc đại chúng tại Việt Nam, phần trình diễn của Hoàng Rob vừa phóng khoáng, tự do nhưng cũng không kém phần trang trọng. Tiết mục mở đầu này cực kỳ phù hợp với tinh thần hiện đại và tôn vinh đổi mới sáng tạo của Better Choice Awards.

Nối tiếp phần trình diễn của Hoàng Rob là các bản nhạc tình ca cực kỳ ngọt ngào của "nam thần Gen Z" Grey D. Không phụ lòng người hâm mộ, chàng ca sĩ sinh năm 2000 mang đến hai bản hit đình đám bậc nhất của mình là Đưa Em Về Nhà và VAICAUNOICOKHIENNGUOITHAYDOI. Các tiết mục của Grey D tại Better Choice Awards đều được phối lại theo phong cách mới, cộng thêm sự bổ trợ về mặt hình ảnh của vũ đoàn Xstep cũng như những hiệu ứng visual độc đáo.

Phần trình diễn của Grey D tại gala Better Choice Awards 2023.

Sau các phần trao giải ở hạng mục Car Choice Awards, Double2T là người được trao trọng trách khuấy động không khí đêm gala với những bản rap đầy hiện đại được lồng ghép khéo léo chất liệu truyền thống của mình.



Sau gần 2 tháng lên ngôi quán quân Rap Việt mùa 3, chàng rapper đến từ Tuyên Quang ngày càng cho thấy sự trưởng thành, chững chạc của mình. Anh mang đến sự kiện 2 bản hit mang tính thương hiệu là À Lôi và Chài Điếp Noọng. Đặc biệt, Double2T còn ghi điểm với màn xuất hiện bằng xe hơi tiến thẳng lên sân khấu, tạo nên một set diễn đầy chất lượng về cả mặt âm thanh lẫn hình ảnh.

Double2T có màn xuất hiện ấn tượng trên sân khấu Better Choice Awards 2023.





Màn trình diễn của Đen Vâu là một trong những tiết mục được đông đảo khách mời và khán giả chờ đón nhất chương trình. Chàng rapper quốc dân không để tất cả thất vọng khi mang đến hai bản hit Nấu Ăn Cho Em và Đi Theo Bóng Mặt Trời, đều là những bản rap với phần lời đầy tích cực, động viên lối sống hướng đến những điều tốt đẹp. Có thể nói, sự xuất hiện của Đen Vâu góp phần giúp thông điệp của Better Choice Awards 2023 càng thêm ý nghĩa.

"Nữ hoàng giải trí" Hồ Ngọc Hà là người nhận trọng trách cho set diễn cuối cùng khép lại đêm gala Better Choice Awards năm nay. Ngay khi bước lên sân khấu, nữ ca sĩ đã thu hút mọi ánh nhìn với bộ bodysuit trắng, khoe đường cong cuốn hút. Mang đến chương trình hai bản hit làm mưa làm gió suốt thời gian qua là Cô Đơn Trên Sofa và Walk Walk, huấn luyện viên The New Mentor chứng minh đẳng cấp với những tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng, đặc sắc cả đường hình lẫn đường tiếng. Set diễn của Hồ Ngọc Hà kết thúc với màn trình diễn pháo hoa đầy hoành tráng, khiến đông đảo khán giả phải nán lại theo dõi cho đến tận hết chương trình.

Hồ Ngọc Hà khép lại đêm gala Better Choice Awards 2023 với set diễn cực cháy cùng vũ đoàn.

Có thể nói, đêm gala Better Choice Awards là màn kết hợp ấn tượng giữa mô hình lễ trao giải truyền thống và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc với sự hỗ trợ của công nghệ âm thanh ánh sáng hiện đại nhất trên thị trường. Theo đúng tinh thần tôn vinh sự đổi mới sáng tạo, các nghệ sĩ góp mặt đều là những gương mặt quen thuộc, đã định hình được phong cách rõ rệt trong lòng khán giả và được đông đảo công chúng ưa chuộng.



Better Choice Awards là giải thưởng mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp tác, đồng tổ chức cùng Công ty Cổ phần VCCorp nhằm tôn vinh những đổi mới sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng với mong muốn tạo ra những giá trị khác biệt cho cộng đồng.