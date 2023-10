Double2T mang âm hưởng miền núi cực chất lên sân khấu Better Choice Awards!

Đêm gala Better Choice Awards 2023 không thể trở nên hoàn hảo nếu thiếu mất âm hưởng miền núi cực chất đến từ Double2T. Anh chàng "người miền núi chất" chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu "from zero to hero" (từ số 0 trở thành anh hùng) khi từ một anh thợ cắt tóc ở Tuyên Quang tự mày mò học rap cho đến vị trí Quán quân đầy thuyết phục của Rap Việt mùa 3.

Double2T trình diễn tại gala Better Choice Awards 2023.

Doubl2T đã mang đến sự kiện 2 bản hit "cộp mác" thương hiệu: À Lôi và Chài Điếp Noọng. 2 bản rap đều mang đậm đặc thanh âm của vùng miền núi Tây Bắc, có những chất liệu truyền thống của miền đất này kết hợp với bản phối nhạc điện tử. Tất cả đã tạo nên một tổng thể đầy màu sắc mà chỉ duy nhất Double2T có thể mang đến trong thời điểm hiện tại.



Có thể thấy kể từ sau khi đăng quang Rap Việt, Double2T trình diễn ngày càng tự tin, làm chủ sân khấu quá tốt. Cách giao lưu cũng rất dí dỏm, đáng yêu. Tất cả đã khiến cho đêm gala Better Choice Awards thêm phần đặc sắc, ghi dấu ấn không nhỏ trong lòng khán giả có mặt trực tiếp lẫn xem qua màn ảnh nhỏ.

Better Choice Awards là giải thưởng mang tầm quốc gia do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư hợp tác, đồng tổ chức cùng Công ty Cổ phần VCCorp nhằm tôn vinh những đổi mới sáng tạo được áp dụng vào thực tế, mang đến lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng với mong muốn tạo ra những giá trị khác biệt cho cộng đồng.

Tại Better Choice Awards, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy hệ thống giải thưởng độc đáo với sự xuất hiện của những sản phẩm sáng tạo mới chỉ ra mắt ngay đây thôi như iPhone 15 Pro Max, Galaxy Z Flip5 Series, VinFast VF6.