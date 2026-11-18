Ngày 18/11, Sở Y tế Tp. Đồng Nai cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc khoảng 20 học sinh xuất hiện các triệu chứng bất thường, bước đầu được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Theo bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Tp. Đồng Nai, Sở đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tập trung điều trị cho các em học sinh, đồng thời báo cáo vụ việc.

Ảnh minh họa. (nguồn: Báo Tin tức và Dân tộc)



Thông tin ban đầu, trong ngày 17/11, nhiều học sinh tại một trường học trên địa bàn phường Long Khánh, xuất hiện các triệu chứng sốt, đau bụng, nôn ói và tiêu chảy nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Tp. Đồng Nai) thăm khám, điều trị. Bước đầu, các em học sinh đều được chẩn đoán nhiễm trùng đường ruột.

Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Long Khánh, từ khoảng 10h ngày 17/11 đến sáng 18/11, địa phương ghi nhận khoảng 20 trường hợp được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn thăm khám, điều trị.

Theo Vietnamnet, ngoài những trường hợp được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Long Khánh, một số ca khác được đưa đến thăm khám tại các cơ sở y tế trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã thực hiện gửi mẫu thức ăn lên Viện Pasteur Tp.Hồ Chí Minh để làm xét nghiệm, xác định nguyên nhân.