Từng gây sốt mạng với phương pháp dùng băng dính kéo căng da mặt trước khi ngủ, lần này cụ ông quyết tâm thay đổi diện mạo bằng cách phẫu thuật căng da mặt. Cư dân mạng không khỏi bất ngờ trước hình ảnh hậu phẫu của cụ ông Thái Lan.

Tờ Pattaya Mail đưa tin, ông Somsak, 80 tuổi, người được biết đến với biệt danh "Elvis Thái Lan", trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội sau khi công khai diện mạo mới hậu phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đây, ông từng nổi tiếng với phương pháp làm đẹp khá đặc biệt: dùng băng dính kéo căng da mặt trước khi đi ngủ nhằm hạn chế tình trạng da chảy xệ. Tuy nhiên, lần này, người đàn ông quyết định thực hiện phẫu thuật căng da mặt để có được diện mạo trẻ trung hơn.

Ảnh: Pattaya Mail

Sau khi phẫu thuật, gương mặt ông trở nên săn chắc hơn, các dấu hiệu lão hóa được cải thiện rõ rệt. Nhiều người nhận xét ông trông cuốn hút như những ngôi sao nổi tiếng trong thập niên 1980 và 1990.

Ông Somsak cho biết dù đã bước sang tuổi 80, ông vẫn rất quan tâm đến ngoại hình. Theo ông, việc duy trì vóc dáng có thể thực hiện thông qua tập luyện, nhưng để cải thiện tình trạng lão hóa trên khuôn mặt thì cần đến sự can thiệp y tế.

Ảnh: Pattaya Mail

Quyết định thực hiện phẫu thuật không hề dễ dàng ở độ tuổi của ông, và ông đã dành nhiều thời gian tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi lựa chọn chuyên gia thực hiện.

Sau khoảng 2 tháng, kết quả khiến ông hài lòng hơn mong đợi. Các vết sẹo gần như không nhìn thấy, trong khi làn da trở nên săn chắc, trẻ trung hơn đáng kể. Nhiều người xung quanh thậm chí khó tin ông đã 80 tuổi.

"Elvis Thái Lan" gửi gắm một thông điệp đến mọi người, đặc biệt là những người lớn tuổi, rằng việc chăm sóc bản thân và tìm kiếm hạnh phúc nên là lựa chọn của mỗi cá nhân. Ông chia sẻ rằng nhiều người đã can ngăn ông, đặt câu hỏi tại sao ở độ tuổi này mà ông còn muốn thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ.

"Tôi chẳng bận tâm liệu ngày mai mình còn ở đây hay không," ông nói. "Tôi chỉ nghĩ về những điều khiến mình hạnh phúc. Ước mơ của tôi là trông thật bảnh bao. Dẫu ngày mai có bất ngờ ập đến, thì ít nhất hôm nay tôi vẫn thấy mình thật đẹp trai và tôi chẳng có gì phải hối tiếc."

Ông cũng khuyến cáo những người có ý định thực hiện các thủ thuật tương tự cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, bởi phẫu thuật căng da mặt đòi hỏi gây mê toàn thân và phải được giám sát chặt chẽ bởi bác sĩ có kinh nghiệm cùng đội ngũ gây mê hồi sức.