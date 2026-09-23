Khoản tiền mà người đi làm lưu ý ngay để không mất quyền lợi

Trong trường hợp thì số ngày phép năm của người lao động có thể được thanh toán thành tiền?

Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được hưởng chế độ nghỉ hằng năm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động.

Cụ thể, người làm công việc trong điều kiện bình thường được nghỉ 12 ngày làm việc hưởng nguyên lương mỗi năm. Người lao động chưa thành niên, người lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ 14 ngày. Người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được nghỉ 16 ngày.

Trường hợp người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng, số ngày nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với thời gian làm việc.

Ngoài số ngày nghỉ theo quy định, Điều 114 Bộ luật Lao động 2019 quy định cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động, người lao động được tăng thêm 1 ngày nghỉ hằng năm.

Khi không có kế hoạch sử dụng hết ngày nghỉ phép năm trong một lần, người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để chia số ngày nghỉ phép hằng năm thành nhiều lần trong năm.

Khi nào ngày phép chưa nghỉ được thanh toán?

Theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, người lao động thôi việc hoặc bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa sử dụng hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày còn lại.

Nhiều người lao động cho rằng số ngày nghỉ phép năm chưa sử dụng hết sẽ mặc nhiên được doanh nghiệp quy đổi thành tiền. Tuy nhiên, quy định hiện hành không áp dụng việc thanh toán này cho mọi trường hợp.

Thực tế, nghĩa vụ thanh toán bắt buộc phát sinh khi người lao động chấm dứt việc làm nhưng vẫn còn ngày phép chưa sử dụng.

Ngược lại, nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc tại doanh nghiệp, pháp luật không bắt buộc công ty phải trả tiền thay cho những ngày phép năm chưa nghỉ. Việc có được quy đổi số ngày này thành tiền hay không còn phụ thuộc vào thỏa thuận hoặc quy chế riêng của từng doanh nghiệp.

Điều này đồng nghĩa với việc không phải cứ còn phép vào cuối năm là người lao động đương nhiên được nhận một khoản tiền tương ứng.

Lưu ý cho doanh nghiệp nếu không muốn bị phạt tới 100 triệu đồng

Một điểm đáng chú ý liên quan đến quyền lợi này nằm tại Nghị định 283/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026.

Theo quy định được bài viết dẫn lại, hành vi không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho những ngày phép chưa nghỉ đối với người lao động thôi việc hoặc mất việc có thể bị xử phạt hành chính.

Mức phạt dành cho cá nhân được xác định dựa trên số lượng người lao động bị vi phạm. Theo khoản 2 Điều 23 của Nghị định, mức thấp nhất từ 5-10 triệu đồng khi vi phạm liên quan đến 1-10 người lao động. Mức phạt tăng theo số người bị ảnh hưởng và có thể lên 40-50 triệu đồng nếu liên quan từ 301 người lao động trở lên.

Đối với doanh nghiệp và các tổ chức, mức phạt bằng hai lần mức áp dụng với cá nhân theo khoản 2 Điều 7. Vì vậy, mức xử phạt cao nhất có thể lên tới 100 triệu đồng.

Không chỉ bị xử phạt, người sử dụng lao động còn phải thanh toán đầy đủ phần tiền lương còn thiếu cho người lao động, đồng thời trả khoản tiền lãi tính trên số tiền đã chậm trả hoặc trả thiếu.

Như vậy, cần phân biệt hai trường hợp: người vẫn đang làm việc không mặc nhiên được đổi phép năm chưa nghỉ thành tiền; trong khi người thôi việc hoặc mất việc mà còn phép chưa sử dụng thuộc trường hợp được pháp luật quy định thanh toán tiền lương cho những ngày này.