Học sinh An Giang thu gom 3,5 tấn rác thải và lục bình, làm sạch dòng kênh quê hương

Trong hai ngày 13-14/9, hành trình “Chung tay vì nguồn nước sạch” do TCP Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp thực hiện đã đến với Trường THPT Nguyễn Trung Trực 2, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.

‏Tại đây, gần 1.500 học sinh cùng đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên địa phương đã tham gia các hoạt động làm sạch môi trường, tìm hiểu về tài nguyên nước và lan tỏa thông điệp sử dụng nước tiết kiệm, bền vững.‏

‏Một trong những hoạt động chính của dự án tại An Giang là ra quân vệ sinh môi trường với sự tham gia của đội hình "Chiến binh xanh" Trường THPT Nguyễn Trung Trực 2, cùng các đoàn viên, thanh niên và tình nguyện viên địa phương. Các bạn trẻ đã bắt tay vào dọn dẹp Kênh 16, đường Nguyễn Văn Cừ, xã Tri Tôn - một khu vực đang bị ô nhiễm nặng nề tại địa phương.‏

‏Trong ngày đầu ra quân vô cùng tích cực, các bạn đã thu gom được hơn 3,5 tấn rác thải sinh hoạt và lục bình, góp phần làm sạch khu vực dòng kênh và cải thiện cảnh quan, vệ sinh môi trường tại địa phương. Việc trực tiếp tham gia thu gom rác giúp học sinh có thêm trải nghiệm về những tác động của rác thải đối với môi trường nước, đồng thời cho thấy vai trò của cộng đồng trong việc duy trì không gian sống sạch sẽ và hạn chế các nguồn gây ô nhiễm.‏

‏Song song với hoạt động làm sạch dòng kênh, Hội thảo "Học sinh, sinh viên chung tay vì nguồn nước bền vững" với những chia sẻ của Thạc sĩ Lê Văn Tuấn – Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đoàn Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã mang đến cho học sinh những kiến thức về tài nguyên nước và mối liên hệ giữa bảo vệ nguồn nước với sức khỏe cộng đồng.‏

‏Đáng chú ý, học sinh không chỉ tham gia với vai trò tiếp nhận thông tin. Các bạn đã trực tiếp xây dựng và trình bày những thông điệp về bảo vệ, tiết kiệm nguồn nước thông qua nhiều hình thức sáng tạo như vẽ tranh, diễn kịch, hoạt cảnh và thuyết trình.‏

‏Những phần trình bày do học sinh thực hiện tạo nên không gian trao đổi trực quan, trong đó các vấn đề bảo tồn nước được chuyển tải bằng ngôn ngữ và hình thức gần gũi với lứa tuổi học đường. Qua đó, thông điệp về sử dụng nước tiết kiệm được lan tỏa từ chính học sinh tới bạn bè và cộng đồng.‏

‏Thông qua dự án "Chung tay vì nguồn nước sạch", TCP Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam (VSDS) hướng tới việc tạo thêm những cơ hội để học sinh, sinh viên tham gia trực tiếp vào các hoạt động cộng đồng liên quan đến bảo tồn nguồn nước. Những trải nghiệm từ thực tế cũng góp phần giúp các thông điệp bảo vệ môi trường được lan tỏa mạnh mẽ từ nhà trường, gia đình đến cộng đồng, bắt đầu bằng những hành động cụ thể và phù hợp với từng địa phương./.‏