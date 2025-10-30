"Khoai chở trăm nụ cười về bản": Khi tấm lòng phố thị đáp lại nụ cười vùng cao

Không ồn ào, hành trình ấy mang theo hơn 500 nụ cười gắn liền vùng núi xa với những tấm lòng nơi phố thị. Từ Đưng K'Nớ đến Măng Đen là cách thương hiệu Khoai lang nướng từ đất lành, lặng lẽ vun đắp trở lại cho chính mảnh đất đã ban tặng mình những sản vật quý giá bằng nghệ thuật, ẩm thực và tấm chân thành.

Nụ cười ngại ngùng sưởi ấm trái tim

Đi tìm cá tầm nhưng bất ngờ được gặp các em thơ

Vào một ngày hạ, điều "chữa lành" tình cờ ghé đến như làn gió mát.

Đang mải mê tiền trạm ở Đưng K’Nớ (Lâm Đồng) để tìm nguồn cá tầm tự nhiên cho kế hoạch phát triển thương hiệu, team Khoai Lang Nướng bỗng dừng bước. Giữa con đường bê tông nhỏ, những bước chân bé nhỏ đi xăng đan thoăn thoắt, có lẽ vừa tan trường, tiếng cười nói líu lo.

Dáng vẻ hồn nhiên, nụ cười rạng rỡ giữa khung cảnh núi rừng bình dị ấy đã khiến cả team dừng lại, chỉ để ngắm nhìn và mỉm cười.

Tò mò, team Khoai ghé vào ngôi trường nhỏ nơi xã vùng xa. Không điện thoại, không trò chơi hiện đại, chỉ có những nụ cười rám nắng, vừa ngại ngùng vừa háo hức.Và thế là, chuyến xe tưởng chỉ để tìm cá tầm bỗng rẽ hướng, trở thành chuyến xe chở nụ cười.

Ước mơ ăn gà rán thành hiện thực và nụ cười hiền khi nhận bộ đồ dùng học tập tại Đưng K’Nớ

Một tấm bảng lớn được dựng giữa sân trường, nơi những "chiếc tem tay" đủ màu chen nhau như muốn gửi lên trời những ước mơ nhỏ bé. Bên cạnh là dãy sạp bày đầy những hộp bút, tập vở và đồ dùng học tập mới tinh, được chuẩn bị riêng cho từng bạn nhỏ. Cả sân rộn tiếng khúc khích, ánh mắt nào cũng lấp lánh niềm vui.

Và rồi, mong ước được ăn gà rán của một ai đó cũng bỗng thành sự thật, khi team Khoai Lang Nướng tự tay chuẩn bị hơn 300 phần ăn, từ chính những nguyên liệu quen thuộc của vùng đất cao nguyên lộng gió.

Từ nét vẽ nơi phố đến Trung thu Măng Đen: Khi ước mơ "con muốn được bay" cất cánh

Từ dạo đó, mỗi khi ngắm ánh đèn điện lấp lánh nơi phố thị, Khoai Lang Nướng lại nhớ về những nụ cười hồn nhiên, thứ ánh sáng trong veo còn rực rỡ hơn cả những ngôi sao trên cao.

Nỗi nhớ ấy trở thành trăn trở: giữa nơi đủ đầy và nơi còn thiếu thốn, liệu có cách nào để những trái tim gặp nhau?

Câu hỏi đó dẫn đến cuộc thi vẽ "Nụ cười của em", một phép ẩn dụ nghệ thuật, nơi hơi ấm từ thành phố tìm đường về với những bản làng xa xôi.

Tác giả đoạt giải cao nhất trong "Nụ cười của em" sau đó đã gửi lại hơn 50% giá trị giải thưởng để gửi lại cho các bạn vùng cao

Chỉ trong vài tuần, hơn 500 bức tranh được gửi về từ khắp nơi, mỗi bức là một gam màu của sự sẻ chia: có em vẽ cảnh chăn trâu cùng bạn giữa đồng cỏ, có em lại hóa thân thành chú rồng thổ cẩm chở các bạn đồng bào đi khám phá những vùng đất mới.

Những nét vẽ đơn sơ, nhưng đủ để khiến người xem thấy lòng mình nhẹ lại. như thể, giữa hai thế giới khác nhau, vẫn có chung một điều không đổi: niềm tin vào những điều tốt đẹp.

Thế là, không nằm yên trên trang giấy hay màn hình máy tính mà đã vượt hàng trăm cây số để trưng bày trong một sáng trong xanh, biến trường tiểu học Măng Đen thành một phòng tranh ngoài trời đẹp lạ lắm.

Triển lãm tranh Nụ cười Măng Đen

Dành riêng cho các bạn nhỏ ở Măng Đen, cuộc thi Vẽ ước mơ của em… Ván gỗ cũng nhường chỗ cho những đôi tay bé xíu "gọi tên" những mong ước bằng cọ, bằng màu nước sặc sỡ, vừa viết vừa vẽ vừa tủm tỉm cười. Có cô bé dù còn bẽn lẽn nhưng vẫn dũng cảm nói to: "Em mơ ước sau này sẽ trở thành tiếp viên hàng không bay khắp nơi". Có cậu bé, đứng trước tất cả các bạn, hồn nhiên muốn trở thành đầu bếp, chế biến những món ngon cho mọi người. Phần thưởng đang trao để giúp cho ước mơ ấy sẽ được "nảy mầm" thêm một chút nữa.

Cậu bé ước mơ làm một đầu bếp giỏi

Khi ánh nắng vẫn còn trải trên vai áo, hơn 200 chiếc áo ấm, món quà ý nghĩa mà nhà trường từng mong mỏi cùng hàng trăm phần quà đã được gửi gắm tận tay, mang đến tình cảm nồng hậu từ các bạn thành phố.

Giữa núi rừng, niềm vui bé nhỏ ấy bỗng sáng rực hơn cả ánh trăng là ngày mà ước mơ thật sự được nhìn thấy.

Mọi điều chữa lành bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Chở hơn 500 nụ cười: Khi sự sẻ chia lan tỏa

Hơn 500 nụ cười đã bừng sáng tại Đưng K’Nớ và Măng Đen, nhưng điều ý nghĩa hơn cả những con số ấy là sợi dây kết nối vô hình được tạo nên giữa những trái tim tưởng chừng cách xa, nay lại gần nhau qua một hành động rất đỗi chân thành.

Với Khoai Lang Nướng, đó không chỉ là một dự án đã hoàn thành, mà là một lời tri ân đầy cảm xúc dành cho mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, nơi mọi điều hành động đẹp bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Không chỉ gửi đi những phần quà hay những bữa ăn, thương hiệu còn gửi gắm nghệ thuật, ẩm thực và tấm lòng chân thành, để chạm tới trái tim của những người mình gặp.

Và để yêu thương ấy tiếp tục nảy mầm, chiến dịch "Khoai chở trăm nụ cười về bản” đã chính thức ra đời. Cùng với kế hoạch phát triển bộ hướng dẫn (Toolkit) nhằm nhân rộng mô hình ý nghĩa này, Khoai Lang Nướng tin rằng: những chuyến xe "chở nụ cười" sẽ còn tiếp tục lăn bánh, mang theo hơi ấm của sự sẻ chia và viết tiếp những câu chuyện lan tỏa yêu thương trên khắp bản làng Việt Nam.