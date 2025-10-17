Khổ sở vì vợ quá "khỏe"

Tại phòng khám nam khoa, không ít ông chồng từng kể những câu chuyện "dở khóc dở cười" chỉ vì ham muốn của người vợ quá cao. Có người thậm chí phải viện cớ đi công tác để tránh gần gũi với vợ. Có người thì ám ảnh đến mức mất luôn ham muốn, hạnh phúc gia đình đứng bên bờ rạn nứt.

Áp lực của những ông chồng có vợ quá "khỏe"

Báo Vietnamnet đưa tin về một bệnh nhân 37 tuổi đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Anh đã ly hôn vợ, có bạn gái mới nhưng gần như mất hoàn toàn hứng thú với "chuyện ấy". Nguyên nhân được xác định là do người vợ cũ có nhu cầu sinh lý cao, "đòi hỏi" từ 2-3 lần mỗi ngày. Thời gian đầu, anh vẫn cố gắng "chiều" vợ. Nhưng chỉ sau vài ngày, cơ thể anh bắt đầu kiệt sức. "Cậu nhỏ" cũng không còn đủ khả năng "lâm trận". Căng thẳng kéo dài khiến anh dần né tránh mọi sự gần gũi, thậm chí sợ cả chuyện "chăn gối".

Tương tự, báo Dân Trí đưa tin về một người đàn ông Hà Nội khốn khổ vì vợ anh luôn muốn anh "trả bài" ít nhất 3 lần mỗi tuần. Người đàn ông này cho biết, chỉ cần anh "mệt hay lơ đãng" là vợ anh sẽ cho rằng anh "hết yêu vợ". Áp lực vô hình khiến người chồng dần mệt mỏi, cảm giác tự ti xâm chiếm và mâu thuẫn vợ chồng ngày càng gay gắt.

Sự lệch pha trong "chuyện ấy" nguy hiểm hơn ta tưởng

Khi nhu cầu của "nửa kia" quá nhiều có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đối với thể chất mà còn cả tinh thần (Ảnh minh họa).

Trả lời trên báo Vietnamnet, TS.BS Nguyễn Hoài Bắc, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, cho biết việc hòa hợp trong đời sống tình dục giúp gắn kết tình cảm vợ chồng, nhưng không phải cứ làm "chuyện ấy" nhiều là tốt. Khi người vợ có nhu cầu quá cao, đối tác dễ bị căng thẳng, rối loạn cương dương, thậm chí suy giảm ham muốn.

Theo đó, vị chuyên gia về Nam học và Y học giới tính cho biết tần suất gần gũi được khuyến cáo là khoảng 2 - 3 lần/tuần. Khi nhu cầu của "nửa kia" quá nhiều có thể gây ra những ảnh hưởng tiêu cực không chỉ đối với thể chất mà còn cả tinh thần.

Các bác sĩ khẳng định, "chuyện ấy" là một phần quan trọng trong hôn nhân, nhưng chỉ thật sự bền chặt khi cả hai tìm được điểm cân bằng. Nếu để nhu cầu sinh lý trở thành thước đo tình yêu, vợ chồng dễ rơi vào vòng luẩn quẩn của nghi ngờ, giận dỗi và tổn thương.

Trả lời phỏng vấn trên VnExpress, bác sĩ Đào Xuân Dũng, một chuyên gia về sức khỏe tình dục, khuyến cáo nhu cầu "chuyện ấy" là đặc điểm cá nhân, không ai giống ai. Khi vợ chồng có sự lệch pha quá lớn trong chuyện chăn gối, thay vì ép buộc, hai người nên chia sẻ thẳng thắn hoặc tìm đến chuyên gia nam học, tâm lý để được tư vấn.

Hòa hợp chăn gối không chỉ là chuyện "nhiệt huyết" mà là sự thấu hiểu và tôn trọng nhịp sinh học của nhau. Bởi trong hôn nhân, quá "khỏe" hay quá "yếu" đều có thể trở thành căn nguyên cho những vết nứt mà tình yêu khó hàn gắn.

Tổng hợp