Khổ sở tìm shipper giao hàng ngày cận Tết

Tết là thời điểm nhu cầu giao hàng tăng gấp đôi so với bình thường nhưng lực lượng shipper lại giảm đáng kể nên dịch vụ này trở nên quá tải. Nguyên do là nhiều shipper nghỉ Tết sớm để về quê.

Chị Mai Yến Vân, chủ shop quần áo ở quận 3, TP.HCM, cho biết nhiều hãng vận chuyển thông báo ngừng nhận hàng khá sớm, có nơi ngưng tiếp nhận từ 23 Tết nên chị phải rất vất vả để tìm kiếm người bên ngoài giao hàng với phí tăng thêm đáng kể.

Tương tự, anh Từ Hiếu Trung, chủ cửa hàng ăn uống ở quận 5, TP.HCM cũng thừa nhận giao hàng cho khách hiện gặp nhiều khó khăn, các shipper thường xuyên hủy chuyến nên nhờ cả người thân để ship hàng kể cả "bắt" xe ôm với giá tăng 30%-50%.

Shipper tải hàng với số lượng lớn

Theo Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), hàng hóa gửi qua bưu cục dịp Tết tăng đến 40%. Do lượng hàng tăng nên bưu cục chỉ nhận hàng đến ngày 20-1 và ngày 25-1 sẽ hoạt động trở lại. Khách gửi hàng cận Tết sẽ chuyển hàng đến người nhận sau Tết. Các dịch vụ giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm cũng cho biết là đang quá tải trong dịp Tết, trường hợp khách giao hàng trong nội thành là còn đáp được trước Tết, còn hàng giao đi tỉnh thì phải chờ qua Tết.

Đại diện Công ty TNHH Best Express Việt Nam, cho biết nhu cầu vận chuyển hàng hóa ngày cuối tăng mạnh so với những tháng trước đó. Công ty nhận hàng đến 27 Tết và vận chuyển hàng giao cho khách trong ngày 28 Tết ở các quận nội thành như TP HCM, còn ngoại thành ở những khu vực không thuận lợi sẽ không kịp giao mà phải chuyển qua sau Tết. Còn hàng vận chuyển đi tỉnh khác cũng phải chờ qua Tết mới giao kịp.

Còn công ty J&T Express sẽ hoạt động xuyên Tết để đáp ứng đơn hàng tăng quá cao như hiện nay. Đại diện Be, Gojek, Grab cũng cho biết dịch vụ giao hàng hàng tăng mạnh trong tuần trước do nhu cầu tặng quà Tết trong tuần này quá lớn nên dịch vụ này có phần quá tải dẫn đến thời gian giao hàng có phần chậm hơn so với bình thường. Tuy nhiên, sang tuần này nhu cầu tặng quà có phần giảm đi nên áp lực về thời gian cũng sẽ được cải thiện.