Hai xe khách va chạm khiến 27 người thương vong

Sáng 16-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, khoảng 1 giờ 45 sáng 16-1, tại đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi), xe khách biển số 36B-029.90 do tài xế Lê Quý Dũng (48 tuổi, TP Thanh Hóa) điều khiển, chạy hướng Nam - Bắc va chạm với xe khách biển số 99B-017.96 do tài xế Nguyễn Xuân Nam (49 tuổi, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) điều khiển, chạy hướng ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách. Ảnh: CSGT

Lúc này, trên xe 36B-029.90 có 44 hành khách là cán bộ, nhân viên của một công ty ở Bà Rịa - Vũng Tàu về Thanh Hóa đón Tết. Còn xe 99B-017.96 có 10 người đang chạy vào TP HCM. Vụ tai nạn khiến 1 người trên xe 36B-029.90 chết tại chỗ, 26 người khác bị thương. Cả 2 xe đều bị hư hỏng nặng.



Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, nguyên nhân ban đầu xác định do tài xế Dũng bất ngờ lấn làn, va chạm mạnh với xe khách do ông Nam cầm lái.

"Tài xế xe khách 36B-029.90 buồn ngủ vì chạy đoạn đường dài và đây là xe hợp đồng, chở cán bộ, nhân viên về quê ăn Tết, không quen đường đã lấn làn dẫn đến vụ tai nạn", lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin.