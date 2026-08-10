Khó ai làm lại Lý Nhã Kỳ, chi 50 tỷ đổi lấy 1 danh phận

Với sự đầu tư khủng cho mỗi lần xuất hiện tại LHP Cannes khiến Lý Nhã Kỳ được ví với danh xưng "nữ hoàng thảm đỏ".

Cụm từ “nữ hoàng thảm đỏ” thường được dành cho những mỹ nhân luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện với diện mạo lộng lẫy, sang trọng và đủ sức thu hút mọi ánh nhìn. Tại làng giải trí Hoa ngữ, danh xưng này gắn liền với nhiều đại minh tinh đình đám như Phạm Băng Băng hay Địch Lệ Nhiệt Ba – những ngôi sao nổi tiếng với các màn đổ bộ thảm đỏ chưa bao giờ khiến công chúng thất vọng.

Ở Việt Nam, người đẹp cũng đươc ví von với danh xưng “nữ hoàng thảm đỏ” chính là Lý Nhã Kỳ. Nhiều năm qua, nữ diễn viên – doanh nhân liên tục ghi dấu ấn tại Liên hoan phim quốc tế Cannes với loạt tạo hình cầu kỳ, xa hoa. Từ váy dạ hội lộng lẫy, trang sức kim cương đến thần thái tự tin trước ống kính quốc tế, Lý Nhã Kỳ luôn biết cách biến mỗi khoảnh khắc xuất hiện thành dấu ấn tỏa sáng.

Ở Việt Nam, "nữ hoàng thảm đỏ Cannes" khó ai qua được Lý Nhã Kỳ.

Những tạo hình của Lý Nhã Kỳ tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes luôn là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng mỗi mùa sự kiện diễn ra. Người đẹp thường lựa chọn các bộ cánh Haute Couture cao cấp, từ váy công chúa bồng xòe lộng lẫy đến những thiết kế dài thướt tha tôn dáng đầy kiêu sa. Điểm nổi bật nằm ở sự đầu tư mạnh tay cho trang phục: chất liệu sang trọng, phom dáng được may đo riêng và chi tiết đính kết tinh xảo đủ sức nổi bật dưới ống kính thảm đỏ quốc tế. Không dừng lại ở quần áo, Lý Nhã Kỳ còn đặc biệt chỉn chu trong khâu tạo hình như kiểu tóc, trang sức hay layout makeup đều được tính toán để đồng điệu với bộ váy, tạo nên tổng thể hài hòa và sang trọng. Sự chăm chút trong từng chi tiết giúp mỗi lần xuất hiện của người đẹp tại Cannes nổi bật không thua gì các ngôi sao quốc tế.

Lý Nhã Kỳ đầu tư cho từng tạo hình tại LHP Cannes.

Đặc biệt, Lý Nhã Kỳ từng khiến công chúng không khỏi choáng ngợp khi tiết lộ mức chi tiêu khổng lồ cho mỗi lần xuất hiện tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes. Năm 2022, người đẹp chia sẻ đã phải chi khoảng 50 tỷ đồng cho một kỳ tham dự sự kiện danh giá này. Con số ấy không chỉ dành cho trang phục mà còn bao gồm toàn bộ chi phí đi lại và sinh hoạt như vé máy bay hạng sang, khách sạn cao cấp, phụ kiện cùng ê-kíp hỗ trợ đi theo.

Tuy nhiên, nữ doanh nhân cho biết đây vẫn chưa phải tổng chi phí cuối cùng vì chưa tính đến các bộ trang sức kim cương đắt đỏ mà cô thường sử dụng trên thảm đỏ. Lý Nhã Kỳ thừa nhận nếu cộng thêm phần trang sức thì bản thân cô cũng không biết con số thực tế sẽ lên đến bao nhiêu. Chia sẻ này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, đồng thời cho thấy mức độ đầu tư cực lớn của người đẹp cho hình ảnh mỗi lần xuất hiện tại Cannes, nơi cô luôn muốn mang đến diện mạo chỉn chu và hào nhoáng nhất.

Nữ diễn viên tiết lộ chi phí cho mỗi lần xuất hiện tại Cannes của cô lên đến 50 tỷ đồng.

Một trong những dấu mốc cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong gu thời trang của Lý Nhã Kỳ tại Cannes là lần cô diện thiết kế thuộc bộ sưu tập Xuân Hè 2013 của Georges Hobeika. Chiếc đầm trắng mang phom dáng thanh lịch, nổi bật với chi tiết hoa 3D đính nổi trên nền vải xuyên thấu ở phần lưng, từng được định giá khoảng 55.000 EUR, tương đương hơn 1,3 tỷ đồng. Bộ váy ghi điểm bởi vẻ đẹp thanh nhã, tinh khôi, tôn lên phong thái nhã nhặn, nhẹ nhàng của người đẹp.

Bộ váy tinh khôi đánh dấu sự lột xác phong cách của Lý Nhã Kỳ tại LHP Cannes 2013.

Tại thảm đỏ Cannes 2016, Lý Nhã Kỳ tiếp tục ghi dấu ấn mạnh mẽ với thiết kế xuyên thấu của Georges Hobeika. Bộ váy mang sắc xanh dịu nhẹ tựa băng thanh ngọc khiết, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa thanh thoát dưới ánh đèn thảm đỏ. Chất liệu xuyên thấu được xử lý tinh tế giúp tôn lên đường cong cơ thể mà không hề phản cảm, mang đến vẻ đẹp gợi cảm đầy nghệ thuật. Kết hợp cùng mái tóc đen chải mượt đậm chất Á Đông và thần thái tự tin, Lý Nhã Kỳ xuất hiện như một nàng thơ cổ điển giữa Cannes hoa lệ. Nhiều khán giả nhận xét đây là tạo hình khác biệt nhất của mỹ nhân sinh năm 1982, đồng thời cũng là bộ cánh sexy một cách tinh tế và đẹp nhất mà cô từng diện trên mọi thảm đỏ từ trước đến nay.

Nhắc đến những tạo hình ấn tượng của Lý Nhã Kỳ tại LHP Cannes, không thể thiếu bộ cánh năm 2016.

Thiết kế có giá trị cao nhất mà nữ diễn viên từng mang đến Cannes lại đến từ Chanel Haute Couture Xuân Hè 2013. Để chuẩn bị cho lần xuất hiện này, bà Pascale Cadaux – giám đốc bán hàng của Chanel cùng trợ lý đã trực tiếp bay từ Pháp sang Việt Nam để hỗ trợ thử và chỉnh sửa trang phục cho Lý Nhã Kỳ. Mẫu váy ren trắng mang tinh thần cổ điển, được thực hiện riêng cho cô, có mức giá lên tới 80.000 EUR, tức khoảng 2 tỷ đồng, trở thành một trong những bộ cánh đắt đỏ nhất của người đẹp trên thảm đỏ Cannes.

Chiếc váy Chanel 2 tỷ cho thấy độ chịu chi của Lý Nhã Kỳ tại sự kiện danh giá.

Ảnh: Instagram.