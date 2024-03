Khi sao nữ hoá "mỹ nhân chân đất": Rosé, Han So Hee khiến dân mạng thích thú với cảnh cởi giày lúc "tan sở"

Ngôi sao âm nhạc nước Anh - Raye tháo giày cao gót và rời after party của đêm Gala GQ Men of The Year 2019 trên đôi chân trần. Hình ảnh đầy ngẫu hứng này đã giúp cho Raye trở thành tâm điểm của sự chú ý