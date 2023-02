Khi nữ giới bắt đầu già đi thì cơ thể sẽ lộ ra 4 "khuyết điểm", mong rằng bạn không có bất kỳ điều nào

Đời người tất yếu sẽ phải trải qua chu trình sinh - lão - bệnh - tử và điều này không ai có thể tránh khỏi. Đối với nữ giới, cô nào cũng muốn kéo dài tuổi thanh xuân vì chẳng ai muốn bị gọi là "già trước tuổi". Tuy nhiên, tình trạng lão hóa vẫn có thể diễn ra sớm khi bạn bước sang tuổi 25. Đây chính là giai đoạn then chốt mà người trẻ rất dễ mắc phải nhiều thói quen làm tăng tốc độ lão hóa nhanh.

Vậy khi cơ thể phát tín hiệu "già sớm" thì bạn sẽ gặp phải những vấn đề gì?

1. Bụng phình to ra

Nét quyến rũ trên cơ thể nữ giới cũng nằm ở vòng eo của họ. Vòng eo càng thon gọn sẽ càng khiến người phụ nữ trở nên quyến rũ, hấp dẫn hơn. Ngay cả khi ngực và hông không được đầy đặn thì chỉ cần duy trì được eo thon là cũng đủ tôn lên đường cong cơ thể rất nhiều. Ngược lại, nếu bạn có eo to, bụng phệ thì dù ngực và mông có đầy đặn cũng sẽ làm mất đi vẻ đẹp của cơ thể.

Tình trạng bụng phình to ngầm cho thấy cơ thể không chuyển hóa được năng lượng hiệu quả. Khi đó, mỡ thừa sẽ dần tích tụ ở vùng bụng và eo nên làm vòng 2 phình to ra. Do đó, khi thấy vòng eo của nữ giới ngày càng dày và bụng to ra thì điều này cho thấy cơ thể đang bắt đầu lão hóa.

2. Mông chảy xệ, không săn chắc

Mông cũng là một bộ phận quan trọng giúp tôn lên những đường cong trên cơ thể nữ giới. Mông đầy đặn, săn chắc cho thấy bạn là một người chăm tập luyện, cơ thể ổn định, không bị thiếu hụt nội tiết tố. Ngược lại, những cô nàng "già sớm" thường bị suy giảm nội tiết tố estrogen, từ đó cũng làm collagen trong cơ thể hao hụt. Về lâu dài sẽ dẫn đến tình trạng lão hóa da, chảy xệ vùng mông.

Ngoài eo thì mông cũng là vùng bị tích mỡ nhiều nhất của chị em phụ nữ. Tuổi tác tăng lên sẽ dẫn đến quá trình trao đổi chất suy giảm, mỡ ở mông càng tích tụ sẽ càng khiến mông dần to ra.



3. Dễ bị mất ngủ về đêm

Không riêng gì nam giới mà cả nữ giới cũng sẽ thấy chất lượng giấc ngủ rất quan trọng. Vì chỉ khi ngủ đủ giấc thì nội tiết tố mới ổn định, quá trình trao đổi chất cũng diễn ra bình thường và từ đó sẽ làm chậm thời kỳ lão hóa. Tuy nhiên, khi nữ giới càng có tuổi thì nồng độ estrogen sẽ càng suy giảm dần và điều này cũng có thể gây rối loạn nội tiết, dẫn đến các vấn đề như mất ngủ, dễ thức giấc về đêm.

4. Khả năng nhịn tiểu giảm sút

Nhịn tiểu thực chất không phải là một thói quen tốt vì trong nước tiểu vốn đã có một số chất thải trao đổi chất. Nếu nhịn tiểu lâu ngày sẽ dễ khiến nước tiểu trào ngược lên thận, từ đó gây hại cho sức khỏe của thận. Tuy nhiên, khả năng giữ lại nước tiểu cũng được xem là một bài kiểm tra chức năng của bàng quang.

Khi nữ giới có tuổi, sự suy giảm nồng độ estrogen sẽ cao hơn và dễ dẫn đến tình trạng giảm khả năng làm việc của bàng quang, từ đó khiến chức năng chứa nước tiểu kém hơn. Điều này cũng khiến khả năng nhịn tiểu của nữ giới suy giảm và quá trình lão hóa đang tiến đến rất gần.

Nguồn và ảnh: Sohu