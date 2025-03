Khi cuộc đời cho Kim Seon Ho quả quýt, fan đòi trả lại "Tổ trưởng Hong"!

“Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt” (When Life Gives You Tangerines) đang là K-drama hot nhất thời điểm hiện tại với sự kết hợp giữa IU và Park Bo Gum. Sau 2 phần đầu với tuyến nhân vật bố mẹ, hồi 3 của bộ phim khi được công bố sẽ có sự xuất hiện củaKim Seon Ho đã khiến netizen vô cùng nóng lòng chờ đợi. Bởi sau thành công rực rỡ của Hometown Cha Cha Cha năm 2021 - hình ảnh trai làng biển của nam diễn viên có nụ cười tỏa nắng đã ghi điểm sâu sắc trong lòng khán giả. Sự góp mặt của anh được mong đợi không chỉ góp thêm visual mà còn mang đến không khí tích cực cho bộ phim.

Khi tập 9 của “Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt” lên sóng, nhân vật Park Chung Seop của Kim Seon Ho cuối cùng đã xuất hiện. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của phần đông khán giả, tạo hình của nhân vật này đang khiến dân tình bày tỏ sự thất vọng không ít.

Tạo hình mới của Kim Seon Ho trong “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt”.

Theo đó, với nghề nghiệp là một họa sĩ, Kim Seon Ho lộ diện với mái tóc dài, xoăn nhẹ theo style lãng tử và hàm râu lởm chởm. Trang phục của nam nhân vật cũng là những tone màu trầm với phong cách bụi bặm. Tất cả tạo nên một Park Chung Seop có vẻ ngoài nghệ sĩ không kém phần từng trải, thậm chí là khắc khổ so với hào quang tươi sáng mà "Tổ trưởng Hong" từng để lại trong lòng các khán giả Hometown Cha Cha Cha.

Vẻ điển trai, ấm áp của Kim Seon Ho đã không đến như mong đợi của nhiều người.

Chàng trai Jeju Kim Seon Ho ở “Khi cuộc đời cho bạn quả quýt” ít cười nói hơn hẳn.



Nhân vật "Tổ trưởng Hong" 4 năm trước có vẻ ngoài sáng sủa với trang phục, đầu tóc luôn gọn gàng, sạch sẽ là một trong những nam chính để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng các mọt phim Hàn.

Chứng kiến nam thần màn ảnh bỗng xơ xác đến không nhận ra, fan Việt đồng loạt để lại những bình luận hụt hẫng, không quên trêu chọc nam diễn viên một cách hài hước.

- Ơ cái tạo hình, nụ cười đã tắt.

- Kim Seon Ho là nạn nhân của đạo diễn.

- Ôi Tổ Trưởng Hong bị làm sao thế?

- Sao phong ấn nhan sắc ảnh dữ vậy

- Trông chán đời không chứ.

Tạo hình phim mới của Kim Seon Ho khiến dân tình ngỡ ngàng