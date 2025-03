Khi đặt tên cho con, bố mẹ đã gửi gắm và mong ước những điều gì? Mỗi cái tên là một thông điệp, là niềm hy vọng về một cuộc đời đầy ý nghĩa và thành công. Đó có thể là sự mạnh mẽ, kiên cường, hoặc là sự dịu dàng, nhân ái. Cái tên không chỉ là một danh xưng, mà còn là món quà tinh thần mà bố mẹ trao cho con, một lời chúc phúc và mong muốn con sẽ luôn phát triển theo con đường tốt đẹp mà cha mẹ hằng ước ao.

Ae Sun (IU) và Gwan Sik (Park Bo-gum) trong bộ phim When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) cũng đã nghĩ như thế khi đặt tên cho những đứa con của mình. Chị gái cả Geum Myeong: "Geum" trong Geum Myeong có nghĩa là Vàng, cậu con trai thứ tên Eun Myeong: "Eun" trong Eun Myeong có nghĩa là Bạc và bé út tên Dong Myeong: "Dong" trong Dong Myeong có nghĩa là Đồng.

Vàng, Bạc, Đồng: 3 chiếc huy chương danh giá và ý nghĩa mà Ae Sun và Gwan Sik đã có trong cuộc đời của mình. Trong phim, ngày còn trẻ, Gwan Sik muốn theo đuổi con đường làm vận động viên điền kinh. Thế nhưng, vì cưới Ae Sun mà ước mơ đó dã gác lại. Sau khi kết hôn và sinh con, anh theo tàu đánh cá để mưu sinh vì gia đình.

Giấc mơ những chiếc huy chương đó đã biến thành tên của 3 đứa con. Chúng chính là những huy chương danh giá và quý báu nhất mà Gwan Sik đã có được. Có lẽ, với cha mẹ nào cũng thế, con cái chính là điều tuyệt vời nhất trên đời, vì con mà ba mẹ có thể hy sinh rất nhiều thứ mà không cần đền đáp, chỉ cần các con bình an và hạnh phúc.

Con cái chính là những chiếc huy chương danh dự và quý giá nhất của ba mẹ. Vì nó được hun đúc bằng tình yêu vô điều kiện, những hy sinh thầm lặng mà không cần bất kỳ sự báo đáp nào. Dù trong phim hay ngoài đời thì tình yêu của ba mẹ dành cho con không bao giờ có giới hạn, cũng không bao giờ đòi hỏi sự đáp trả.

Cái tên mà ba mẹ đặt cho con không chỉ đơn thuần là một danh xưng, mà chính là thông điệp, là ước mơ, là khát vọng mà ba mẹ muốn gửi gắm vào cuộc đời của con. Mỗi cái tên, dù đơn giản hay phức tạp, đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Có thể là ước mơ về một tương lai tươi sáng, có thể là lời nguyện cầu về sức khỏe và sự bình an, hay cũng có thể là niềm mong mỏi con sẽ vượt qua được những thử thách trong cuộc sống.

Với Gwan Sik, 3 đứa con chính là chiếc huân chương danh giá mà anh đã bỏ lỡ trong thời thanh xuân của mình nhưng chưa từng một lần hối hận. Thay vì huân chương của một vận động viên điền kinh thì đổi lại anh có riêng cho mình tổ ấm hạnh phúc, điều mà anh vẫn sẽ lựa chọn nếu cơ cơ hội quay trở lại.

Có thể người bố ấy đã từng ước ao về những vinh quang của thể thao, nhưng giờ đây, anh hiểu rằng hạnh phúc không phải lúc nào cũng đến từ những chiến thắng bên ngoài, mà là từ những điều giản dị trong cuộc sống, những điều mà anh không thể có nếu không có gia đình. Tình yêu của vợ, sự ngây thơ của các con, những lo lắng, quan tâm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày mới chính là những chiến thắng mà anh trân trọng hơn tất thảy.



Dù không có chiếc huy chương nào treo trên tường, nhưng mỗi lần nhìn các con vui vẻ, khỏe mạnh, Gwan Sik lại cảm thấy mình là người chiến thắng nhất. Anh có được tất cả những gì mình cần: Tình yêu, sự ấm áp, và niềm vui mà không ai có thể lấy đi. Và nếu có một cơ hội để quay lại thanh xuân, anh vẫn sẽ chọn tổ ấm này, vì đây là nơi anh tìm thấy những giá trị thật sự trong cuộc sống.

Nhiều người nói rằng cũng có thể cái tên này chứng tỏ rằng anh cũng gieo vào con cái ước mơ mà bản thân chưa thực hiện được. Nhưng những ai làm cha mẹ đều hiểu rằng tên gọi không phải chỉ là một mơ ước, mà là một sự lựa chọn đầy yêu thương và kỳ vọng, không phải để thay thế những điều cha mẹ chưa đạt được, mà là để mở ra cho các con một con đường riêng, một tương lai mà chúng có thể tự do lựa chọn và khám phá.

Không cha mẹ nào muốn những đứa con của mình mang gánh nặng của những kỳ vọng không thực tế. Tên của con không phải là một sự nối dài của những giấc mơ chưa hoàn thành, mà là một lời nhắc nhở rằng mỗi đứa trẻ đều có thể tự xây dựng giấc mơ riêng của mình, vượt qua những thử thách mà nó sẽ gặp phải trong cuộc đời.

Gwan Sik luôn tin rằng, dù con cái có đi theo con đường nào đi chăng nữa, cái tên mà anh và vợ đã chọn sẽ là lời động viên âm thầm, là sức mạnh tinh thần giúp các con vững bước trên hành trình của mình. Cái tên đó không chỉ mang ý nghĩa của sự hy vọng mà còn là sự tự do, là món quà mà anh dành cho chúng để tự do viết lên câu chuyện của cuộc đời mình. Anh không muốn con cái phải sống dưới cái bóng của những ước mơ không thể thành hiện thực của mình, mà là tạo cho chúng cơ hội để tỏa sáng theo cách riêng của mình.